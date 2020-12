R.T. Erdogan joue avec les nerfs des Européens

Alors que les manœuvres turques en Méditerranée orientale ont beaucoup tendu les relations Turquie-UE ces derniers mois, et alors que la candidature d’adhésion d’Ankara ne progresse plus depuis des années, les Vingt-Sept attendent que les déclarations du président turc soient suivies d’effets. Depuis fin novembre 2020, Recep Tayyip Erdogan cherche l’apaisement avec l’Union européenne, du moins avec les États membres qu’il juge les mieux disposés à l’égard d’Ankara.

C’est le cas de l’Allemagne d’Angela Merkel. Il y a une dizaine de jours, la chancelière s’était opposée à ce que les dirigeants européens sanctionnent lourdement la Turquie pour ses recherches de gaz en Méditerranée. Le président turc a affirmé vendredi à la chancelière allemande vouloir ouvrir une « nouvelle page » avec l’UE. Affirmant que le rôle de la Turquie est « constructif », R.T. Erdogan a accusé la Grèce de refuser de négocier.

R.T. Erdogan dit souhaiter une « nouvelle page » avec l’Union européenne. Il parle de recréer un « agenda positif ». Le terme date en fait de 2012, quand Ankara et Bruxelles avaient tenté – sans succès – de relancer des négociations d’adhésion qui étaient déjà au point mort. L’accord migratoire signé en mars 2016 avait permis de renouer le dialogue, mais la répression qui a suivi la tentative de putsch de l’été 2016 en Turquie avait enterré ces efforts.

Contraint par une situation économique difficile, le président turc a promis des réformes, notamment dans le domaine des droits de l’homme. Mais l’opposition n’y croit pas et les dirigeants européens attendent des actes. La libération cette semaine de l’homme d’affaires Osman Kavala, emprisonné depuis trois ans sans condamnation, aurait été un signal fort. La justice l’a finalement maintenu en détention.

En attendant, la marine turque a effectué des exercices de tir en Méditerranée orientale, a annoncé dimanche le ministère turc de la Défense, dans un contexte de tensions avec la Grèce au sujet de l’exploration gazière.

« Des éléments de notre commandement de la force navale ont effectué des exercices de tir en Méditerranée orientale », a affirmé sur Twitter le ministère turc de la défense, sans préciser dans quel secteur de la Méditerranée ces exercices ont eu lieu. Le ministère a cependant partagé des photos où les tirs effectués et les navires turcs sont visibles.

Les exercices militaires d’Ankara interviennent alors que l’Union européenne a décidé le 10 décembre dernier de sanctionner les actions « illégales et agressives » de la Turquie en Méditerranée contre la Grèce et Chypre. Les travaux d’exploration gazière menés par la Turquie en Méditerranée orientale, dans des zones maritimes disputées avec la Grèce et Chypre, étaient depuis des mois au centre de tensions.