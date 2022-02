Rabat et Madrid reprennent langue: N. Bourita a rencontré P. Sanchez à Bruxelles

L’entretien qui a réuni les deux haut responsables, jeudi, une première depuis le déclenchement de la crise diplomatique en avril 2021, a été l’occasion pour les parties de convenir de la nécessité de renforcer les relations stratégiques entre les deux pays.

«Nous avons tous les deux souligné la nécessité d’aller de l’avant dans cette relation stratégique entre l’Espagne et le Maroc», a déclaré P. Sanchez lors d’une conférence de presse à laquelle a pris part Europa Presse.

«Pour l’Espagne, le Maroc est un partenaire stratégique et nous voulons approfondir les relations» bilatérales et en tant que membres de l’Union européenne et de l’Union africaine, a encore ajouté le premier ministre espagnol.

P. Sanchez a également indiqué s’être entretenu avec le chef du Front Polisario, Brahim Ghali, sans pour autant donner plus de détails sur la nature de leurs échanges.

Il y a lieu de rappeler qu’à l’origine de la crise aigüe qui a assombri le ciel maroco-espagnol, il y a eu l’accueil du chef des séparatistes dans une clinique ibérique sans pour autant que les autorités espagnoles aient eu le tact d’en informer Rabat. Une goutte qui a fait déborder le vase…