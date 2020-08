Rabat se positionne pour le vaccin chinois anti-coronavirus

Le ministre des Affaires étrangères a affirmé que le gouvernement de Pékin «continuera à fournir une assistance aux efforts du Maroc pour lutter contre la Covid-19 et relancer l’économie, et continuera à soutenir les revendications légitimes du Maroc sur la scène internationale comme sur la scène régionale», rapporte la même source.

«Y. Wang a souligné qu’une fois que le vaccin chinois contre le Covid-19 sera développé et mis en service, il fera partie des biens publics mondiaux et que les pays africains seront parmi les premiers à en bénéficier. La Chine soutient une communication et une coopération étroites entre le Maroc et les entreprises concernées afin de parvenir à un consensus sur la recherche et le développement ainsi que sur l’utilisation du vaccin.»

N. Bourita a déclaré que «le roi Mohammed VI et le gouvernement marocain sont profondément reconnaissants du soutien et de l’assistance de la Chine envers le Maroc au moment le plus critique de l’épidémie de nouveau coronavirus».

«L’expérience chinoise en matière de lutte contre le Covid-19 est très précieuse pour le Maroc, et ce dernier a pleinement confiance dans la technologie chinoise en matière de vaccins», a affirmé le ministre, ajoutant que «le Maroc espère que les deux parties signeront un accord de coopération dès que possible».

A cette occasion, le chef de la diplomatie marocaine a réitéré le soutien du royaume à la Chine dans «la sauvegarde de sa souveraineté et de son intégrité territoriale, ce qui est une position claire et sans équivoque».

Après cela, le Maroc et le laboratoire chinois CNBG ont conclu, jeudi à Rabat, deux accords de coopération en matière d’essais cliniques du vaccin anti-Covid-19. Les deux accords ont été signés via vidéo conférence, simultanément à Rabat et à Pékin par, côté marocain, le ministre de la Santé Khalid Ait Taleb, et, côté chinois, par les responsables du groupe « Sinopharm CNBG » (China National Biotec Group Company Limited), en présence du ministre des Affaires étrangères, r, Nasser Bourita.

Pour rappel, le ministre de la Santé, Khalid Aït Taleb, a annoncé le lundi 17 août, que le Royaume participera aux essais cliniques multicentriques relatifs à la Covid-19.