Rached Ghannouchi, président de l’Assemblée tunisienne et leader du parti islamiste, Ennahda, n’est pas née de la dernière pluie. S’il a jeté son dévolu, mardi 2 juin, sur la chaîne qatarie Al Jazeera pour évoquer des sujets d’une extrême sensibilité en lien avec la cuisine politique interne à l’instar de la brûlante question du retrait de confiance le concernant en personne, c’est pour signifier qu’il reste bien le représentant local de la Confrérie qui a choisi de s’exiler en Turquie où se trouvent, moyennant allégeance à Recep Taayip Erdogan, les maîtres à penser fréristes.

Certes, entre la suggestion et l’affirmation il y a beaucoup de la coupe aux lèvres. Surtout que le Patron de l’Assemblée tunisienne s’est évertué à maintes reprises à faire valoir le caractère national de la mouvance politique qu’il chapeaute par ailleurs. Mais le flou artistique n’obscurcit en rien la clairvoyance dont font preuve nombre d’analystes et d’observateurs avertis de la scène tunisienne.

Nombreux considèrent que cette sortie médiatique de R. Ghannouchi occulte à peine sa volonté consistant à « internationaliser » la crise politique en Tunisie en arguant que les récents appels à la dissolution du parlement sont mus par « une main étrangère » qui vise à déstabiliser le pays, affaiblir les institutions de l’Etat et porter atteinte au processus de sa transition démocratique. Et ce, « pour faire échouer une expérience unique » dans la région et dans l’ensemble du monde arabe.

Nul besoin d’être un clerc pour deviner la trajectoire des tirs croisés du Cheikh. Riyad et Abou Dhabi sont dans le viseur ne serait-ce que par pure déduction, les deux capitales étant rétives à voir Ankara jouer de son influence pour s’installer dans la Libye voisine et, partant, dominer un pan de la Méditerranée ou les ressources en gaz font saliver nombre d’acteurs. R. Ghannouchi n’a pas manqué d’évoquer « les agendas locaux et régionaux des parties étrangères ».

Pour lui, « Ennahdha est le point de mire des campagnes d’incitation à la haine dans certains médias douteux étrangers qui cherchent à saboter la jeune expérience tunisienne. Car ce parti représente la locomotive du processus démocratique dans le monde arabe », a-t-il martelé. « Certains partis politiques locaux menacent gravement le processus démocratique en Tunisie, lesquels sont encouragés par des puissances étrangères et certains pays du Golfe », accuse-t-il. Avant de signaler que ces pays sont connus pour leur hostilité tout autant à la Révolution tunisienne qu’au mouvement Ennahdha en particulier.

Revenant sur les appels au retrait de confiance le concernant, laquelle est motivée pour l’essentiel de sa position partisane dans le conflit libyen, il a précisé que « les appels à renverser le gouvernement ou à retirer la confiance au président de l’ARP sont du ressort de la Constitution et du règlement intérieur du parlement. Cette action est soumise à des procédures spécifiques qui doivent être respectées. Sinon, c’est le chaos ». A ses yeux, si « certains veulent profiter de ce contexte économique et social difficile », il ne faut pas perdre de vue que « la priorité des Tunisiens n’est pas de dissoudre le parlement ».

La sortie de R. Ghannouchi a contribué à décrisper l’atmosphère puisque la plénière de l’Assemblée qui devait auditer le cheikh pour avoir outrepassé ses prérogatives, notamment en matière de la diplomatie tunisienne, s’est focalisée en ce mercredi sur la diplomatie parlementaire.

La tension avait surgi le 19 mai dernier lorsque R. Ghannouchi a discuté avec le chef du Gouvernement d’entente nationale de Libye, Faiez Sarraj. Date à partir de laquelle le bloc PDL observait un sit-in au siège annexe de l’hémicycle au Bardo jusqu’au 23 mai dernier. Le parti d’Abir Moussi demandait alors l’audition du président de l’ARP pour avoir des éclaircissements sur la relation du patron d’Ennahda avec le président turc R. T. Erdogan.

La démarche du PDL a suscité également l’intérêt, même tardif, des blocs parlementaires Qalb Tounes, la Réforme nationale, Tahya Tounes et Al Mostakbal. Ces derniers ont publié un communiqué commun dans lequel ils demandaient au président du Parlement de « ne pas impliquer l’ARP dans le conflit libyen ».Plus, plusieurs partis ont critiqué l’approche de R: Ghannouchi auquel il est reproché d’avoir enfreint les coutumes diplomatiques.

L’affaire ne fait que commencer. Surtout que la Turquie s’investit davantage dans le voisinage libyen et va jusqu’à s’assurer les services des djihadistes ayant sévi en Syrie et parmi lesquels des vétérans tunisiens ont fait le bonheur des parties ayant tenté de déstabiliser le pouvoir syrien pour mieux préparer la région à accueillir le « Deal du siècle » qui évacue la question palestinienne.