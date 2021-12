RADEEJ : B. Barradi, première dame aux commandes

La RADEEJ a indiqué dans un communiqué que, par cette nomination, la RADEEJ répond à toutes les conditions qui lui permettront de jouer un rôle pionnier en matière de renforcement des compétences féminines marocaines aux niveaux national et régional. B. Barradi a cumulé une large expérience et une importante expertise durant son parcours au sein de la Lydec, où elle a joué un rôle important dans la dynamisation du programme « Inmaa », initié dans le cadre de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH) pour généraliser l’accès aux services de l’eau potable, l’assainissement et l’électricité aux habitants des quartiers défavorisés dans les villes de Casablanca, Mohammedia, Mansouria, Médiouna et Nouaceur.

L’expérience et le savoir-faire de B. Barradi lui ont permis d’occuper le poste de directrice de la Régie autonome intercommunale de distribution d’eau et d’électricité de la province de Safi. Durant cette période, elle a réussi à mettre en place une nouvelle stratégie et une feuille de route en vue d’améliorer les services de l’eau, l’électricité et l’assainissement liquide outre l’amélioration des rapports avec les clients. Le dernier projet qu’elle a chapeauté en tant que directrice de la RADEES concerne l’inauguration d’une station d’épuration des eaux usées à Safi.