Raid des FAR sur Bir Lahlou : Lorsque la Minurso récuse l’argumentaire séparatiste

En marge de la réunion du Conseil de sécurité des Nations unies, A. Ivanko, représentant spécial pour le Sahara et chef de la Minurso, a jeté la lumière sur ce qui s’est passé le 10 avril dans la localité de Bir Lahlou au Sahara. Les détails sur cette opération menée par les Forces armées royales (FAR) avancés par le forum FAR-Maroc assuraient que les FAR avaient ouvert le feu sur un convoi composé de dix camions transportant des armes et des munitions, car ils représentaient une menace pour la sécurité du Royaume. Selon le forum, le chef de la Minurso a assuré à la communauté internationale que le Maroc avait notifié les services des Nations unies de cette opération, menée par l’armé marocain dans la zone de Bir Lahlou.

A. Ivanko a assuré à la même source que les milices du Polisario ont empêché la force de maintien de la paix de l’ONU, pendant 72 heures, d’accéder aux lieux des hostilités pour dissimuler le caractère militaire des camions bombardés. Ajoutant qu’une fois sur les lieux de l’attaque, les éléments de la Minurso n’ont trouvé que deux camions et un véhicule. L’enquête menée sur le terrain par la Minurso a finalement démenti les allégations du Polisario.

Dans le cadre des allégations fallacieuses contre le Royaume, un communiqué du ministère des affaires étrangères algérien, publié mardi 12 avril par l’APS, souligne que l’Algérie a « condamné énergiquement les assassinats ciblés commis au moyen d’armes de guerre sophistiquées par le Royaume du Maroc, en dehors de ses frontières internationalement reconnues, contre des civils innocents, ressortissants de trois pays de la région ».

A priori, le porte-parole du gouvernement mauritanien, Mohamed Mae El Eneine Ould Ayeh, avait fermement démenti les allégations algériennes et rejeté toute implication du Royaume.

En outre, A. Ivanko a mis l’accent sur les provocations des milices du Polisario, près du mur de la défense. Ces escarmouches connaissent une diminution depuis octobre 2021. La fréquence quotidienne des incursions dans la zone tampon est passée de 2,6 à 1,3 incident par jour.

Il convient de rappeler que le Conseil de sécurité de l’ONU a tenu, mercredi 20 avril à New York, sa réunion semestrielle de consultations à huis clos sur la question du Sahara marocain, avec la participation de l’Envoyé personnel du Secrétaire général de l’ONU pour le Sahara, Staffan de Mistura et du Représentant personnel du Secrétaire général et chef de la Minurso, A. Ivanko.