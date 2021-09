Raids israéliens sur Damas et Homs : Un missile syrien tombe non loin de Tel-Aviv

La défense anti-aérienne a abattu la plupart des missiles israéliens qui ont traversé le sud-est de la capitale libanaise, a précisé une source militaire syrienne, citée par SANA, en précisant que les pertes sont d’ordre matériel.Peu de temps après, des Israéliens des environs de Tel Aviv ont déclaré avoir entendu au moins une explosion.

L’armée d’occupation israélienne a déclaré qu’elle étudiait la possibilité qu’un missile de la défense aérienne syrienne aie atterri dans la région ou au large de la côte, ont rapporté les médias israéliens.

Pour le site iranien francophone PressTV, la portée des missiles syriens qui ont atteint l’entité sioniste dépasse largement celle des S-200 ou des Bouk et très vraisemblablement la Syrie aurait eu recours à une riposte balistique à l’aide de ses M-600 ou Fateh 110 domestiqués qui ont fait leur première démonstration de force en avril lorsqu’en riposte à une frappe, l’un d’eux a atteint le Néguev pour s’abattre à 30 kilomètres de Dimona.

Sur un autre plan, et en réaction aux informations diffusées précédemment par des médias iraniens, selon lesquelles des troupes américaines avaient quitté trois bases déployées en Syrie, le Pentagone a démenti.«Ce n’est pas vrai. Les paramètres de notre mission restent les mêmes. Nous avons appelé ce matin pour s’en assurer», a déclaré à RIA Novosti vendredi un responsable du département américain de la Défense.Selon le Pentagone, 900 militaires US sont actuellement en place en Syrie.

L’ambassade de Russie à Washington a une nouvelle fois déclaré début août sur Twitter que l’armée américaine se trouvait de façon illégale en Syrie en réaction à une déclaration du colonel Wayne Marotto qui affirmait que les troupes US qui se trouvaient dans le nord-est de la Syrie bénéficiaient d’un «mandat clair […] en vertu du droit international, à savoir de la résolution 2254 du Conseil de sécurité de l’Onu adoptée en décembre 2015».

«Les forces américaines n’ont aucun mandat légal pour rester en Syrie, et votre interprétation de la résolution du Conseil de sécurité de l’Onu N°2254 est absurde. Veuillez lire attentivement le document», indique le tweet de l’ambassade.

Le conflit en Syrie dure depuis 2011. La victoire sur Daech en Syrie et en Irak a été proclamée en 2017, mais des opérations visant à éradiquer les terroristes se poursuivent dans certaines régions.

Lors d’une allocution le 31 août, Joe Biden a déclaré que le départ des troupes américaines d’Afghanistan, après 20 ans de présence, marquait la fin d’une «ère d’opérations militaires majeures visant à refaire d’autres pays».