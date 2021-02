Raids russes sur les positions de Daech en Syrie

Selon l’agence SANA, une moto piégée a explosé dans la ville d’Al-Boussayrah située dans cette province. L’explosion a été suivie par un incendie qui a fait aussi une dizaine de blessés.

Selon l’agence syrienne, l’attentat a été perpétré par des djihadistes takfiristes de la milice wahhabite Daech.

La ville d’Al-Boussayrah est actuellement sous le contrôle des milices kurdes faisant partie de la coalition Forces démocratiques syriennes (FDS).

A partir de décembre 2020, les terroristes de Daech ont intensifié leurs activités dans cette zone.

Par ailleurs, au moins 21 « soldats » de Daech ont péri dans plus de 130 frappes menées par l’aviation russe dans différentes régions de Syrie, a indiqué le mêm jour l’Observatoire syrien des droits de l’Homme (OSDH), instance médiatique de l’opposition syrienne dont le siège se trouve à Londres. Les frappes ont été menées « dans une zone à cheval sur les provinces d’Alep, Hama et Raqqa » dans le nord de la Syrie, ainsi que « dans le désert des régions de Homs (centre) et de Deir Ezzor (est)». La moitié des djihadistes ont péri dans les frappes sur Deir Ezzor, indique l’Observatoire.

Les raids, qui se sont poursuivis au matin du samedi 20 février, font suite à une série d’attaques menées vendredi dans ces mêmes régions par l’EI contre les forces régulières et leurs alliés. Elles auraient tué au moins huit combattants pro-Damas, d’après l’OSDH.

Malgré la chute en mars 2019 de son « califat », qui avait été proclamé en 2014 à cheval sur la Syrie et l’Irak, Daech semble ressuscité de nouveau et ses « combattants » ont repris leurs attaques meurtrières ces derniers mois, dans le désert de la Badiya, qui s’étend de la province centrale de Homs jusqu’à celle de Deir Ezzor, à la frontière avec l’Irak.

Des observateurs accusent les Etats-Unis de contribuer à la résurrection de Daech en collaboration avec les milices kurdes des Forces démocratiques syriennes (FDS) pour justifier le maintien de leurs troupes en Syrie. Les FDS séquestrent des dizaines de milliers de miliciens de Daech et les membres de leurs familles dans leurs camps. L’an dernier, de nombreux cas d’évasion ont eu lieu depuis ces camps.