Rallye Aïcha des Gazelles : Deux marocaines s’illustrent

Les deux Marocaines se sont imposées au volant de leur Dacia Duster, dans la catégorie Cross-Over/SUV dans le désert marocain face à des centaines de concurrentes venues du monde entier, indique un communiqué.

Les deux jeunes femmes, qui sont amies dans la vie, sont manager réseau ventes et qualité (Hajar) et ingénieure contrôle de gestion (Malika) dans le groupe Renault Commerce Maroc.

Les pilotes ont réussi à naviguer avec des simples cartes et boussoles sur les terrains les plus accidentés passant des dunes de Merzouga à Essaouira sur l’édition qui a durée du 17 septembre au 3 octobre.

Sous des températures atteignant parfois les cinquante degrés et bravant les tempêtes de sables, les deux Marocaines ont obtenu la 4e victoire pour une équipe marocaine de cette course vieille de 30 ans.