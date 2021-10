Rallye du Maroc : Top départ à Zagora dès jeudi

Le nombre d’engagés attendus aux vérifications administratives et techniques, jeudi prochain, est un record absolu depuis la création du rallye. Il s’agit de 160 motos (+100%) et 100 autos (+35%) qui seront présents au bivouac de Zagora la semaine prochaine, précisent les organisateurs dans un communiqué.

En outre, la caravane 2021 du Rallye du Maroc représentera 850 personnes, entre concurrents, leur encadrement et l’organisation, durant près de dix jours dans l’enceinte du bivouac éphémère de Zagora, ajoute-t-on.

«Si j’avais demandé un tel bivouac en France ou ailleurs dans le monde, partout on m’aurait pris pour un fou», affirme David Castera, directeur du Rallye du Maroc et chef de l’entreprise organisatrice, ODC Events, cité dans le communiqué. «Chaque année, le Rallye du Maroc prend une envergure croissante dans le cœur du pays. Nous ne sommes plus seuls à organiser avec l’autorisation du Maroc. Le Rallye du Maroc est désormais le fruit d’une volonté commune avec l’aide des autorités, des partenaires mais aussi de tous les acteurs du tourisme, jusqu’à ces petits commerces…», a-t-il souligné.

Cependant, tous les concurrents, leur entourage et les équipes de l’organisation devront ainsi satisfaire à l’exigence d’un passe sanitaire pour pouvoir prétendre participer à la compétition et entrer dans l’enceinte du bivouac sécurisé sur le plan sanitaire, construit sous la forme d’un parcours en trèfle, a indiqué la même source.

Le programme du Rallye du Maroc 2021 prévoit, jeudi 7 et vendredi 8 octobre au matin, les vérifications administratives et techniques.

Dans l’après-midi du vendredi, rendez-vous avec la Super Spéciale (FIM) / Spéciale de qualification (FIA). Du samedi 9 au mercredi 13 octobre, les étapes s’enchaineront (elles sont au nombre de 5) et la remise des prix se fera dans la soirée du mercredi 13 octobre.