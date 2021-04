Ramadan démarre ce mercredi: Sous le signe du confinement partiel… 

Le ministère des Habous indique dans un communiqué avoir observé le croissant lunaire du mois béni de Ramadan lundi 29 Chaâbane 1442 de l’Hégire, correspondant au 12 avril 2021 après la prière d’Al-Maghrib, précisant que «tous les délégués du ministère dans le Royaume et les Unités des Forces armées royales associées à l’observation ont confirmé la non-observation du croissant lunaire annonçant le mois sacré de Ramadan». De ce fait, le mois de Chaâbane aura épuisé ses 30 jours et le premier jour du mois sacré du Ramadan 1442 de l’Hégire correspondra au mercredi 14 avril 2021, ajoute le ministère.

Il est aussi attendu, d’après un bulletin météo spécial, que le ciel tonne. Ainsi, de fortes averses orageuses et rafales de vent sont attendues du mercredi au jeudi dans plusieurs provinces, annonce la Direction générale de la météorologie (DGM). Les fortes averses orageuses de niveau de vigilance orange (30 à 40 mm) sont attendues du mercredi à 13h00 au jeudi à 06h00, dans les provinces d’Azilal, Béni Mellal, Ifrane, Khénifra et Midelt, précise la DGM. Alors que les averses orageuses modérées pourront persister le jeudi sur le Moyen-Atlas, le Saiss et le Rif, indique la DGM. De même, de fortes rafales de vent de niveau de vigilance orange (75 à 85km/h) sont également prévues, mercredi et jeudi, dans les provinces d’Assa-Zag, Errachidia, Figuig, Midelt, Ouarzazate, Tata, Tinghir et Zagora.

Par ailleurs, en début de semaine, le chef du gouvernement est revenu, depuis le parlement, sur les récentes décisions privatives de liberté pour raisons sanitaires. En enjoignant aux Marocains de sacrifier les traditions tout en veillant au strict respect des mesures restrictives décidées en cette période de pandémie. Le couvre-feu partiel, décidé durant le mois de Ramadan, court de 20 heures à 6 heures. Autant dire que les traditionnelles veillées familiales seront largement perturbées…