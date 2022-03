Rapatriement des Marocains d’Ukraine : Des vols spéciaux à partir des pays limitrophes

En raison de la fermeture de l’espace aérien ukrainien, la compagnie nationale programmera des vols a des tarifs exceptionnels au départ des pays limitrophes de l’Ukraine, précise un communiqué de RAM.

Dans un premier temps, trois vols seront opérés mercredi 02 mars, au départ de Bucarest (Roumanie), de Budapest (Hongrie) et de Varsovie (Pologne), à destination de Casablanca au tarif fixe de 750 dirhams TTC.

Ces vols, souligne la Compagnie, sont exclusivement réservés aux Marocains établis en Ukraine et aux membres de leurs familles. Les billets sont disponibles à la vente sur le site Internet de la compagnie nationale www.royalairmaroc.com et à travers ses centres d’appel et ses agences commerciales au Maroc et à l’étranger.

Il y a lieu de signaler que les Marocains établis en Ukraine continuent d’affluer vers les postes frontaliers pour quitter le pays, vers les Etats voisins. Face à ce grand afflux, le ministère des Affaires étrangères a renforcé ses capacités d’assistance aux postes frontaliers avec les pays voisins.

Outre les cellules déjà mises en place depuis l’évolution de la situation, pour accueillir et assister les Marocains qui tenter le passage, le ministère a déployé des missions consulaires au niveau des postes frontaliers des quatre pays concernés par cette opération: Roumanie, Pologne, Slovaquie et Hongrie. Ces missions sont à pied d’œuvre pour accueillir, encadrer et prêter assistance, en vue de faciliter le passage des personnes qui arrivent au niveau de ces postes.

Le Maroc suit avec inquiétude l’évolution de la situation entre la Fédération de Russie et l’Ukraine, a indiqué, samedi, le ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger. Dans un communiqué, le ministère souligne que le royaume «réitère son soutien à l’intégrité territoriale et à l’unité nationale de tous les Etats membres des Nations unies». Et de conclure que «le Royaume du Maroc rappelle, également, son attachement au principe de non recours à la force pour le règlement des différends entre Etats et encourage toutes les initiatives et actions favorisant un règlement pacifique des conflits».