Rapatriement des Marocains d’Ukraine : Enfin, les rescapés de Soumy respirent

Les familles ukrainiennes et les ressortissants de plusieurs communautés étrangères basés à Soumy, ville assiégée par l’armée russe, se sont rassemblés pour faire le départ à bord de bus, dans le cadre d’une opération supervisée par les Nations unies. Afin de faciliter la mise en place de couloirs humanitaires et permettre la sortie des civils en provenance de Soumy, de Kiev, de Kharkov, Tchernigov et de Marioupol, la Russie a instauré un cessez-le-feu mardi. Des étudiants marocains ont pu quitter la zone à bord des ambulances avant d’être transférés vers des bus assurés par la Croix-Rouge. Un premier groupe d’étudiants avait décidé de braver le danger et d’entreprendre le périple sans attendre la mise en place d’une opération d’évacuation.

Du côté des autorités marocaines, la cellule de crise chargée du suivi de la situation des ressortissants en Ukraine a indiqué que le bus mis à la disposition des nationaux devait arriver à Soumy

Un total de 2 810 Marocains établis en Ukraine ont pu regagner le Maroc entre le 15 février dernier et le 7 mars, selon des statistiques fournies par l’Office national des aéroports (ONDA). Ainsi, 2 432 passagers sont arrivés à l’aéroport international Mohammed V de Casablanca, via 16 vols de la compagnie aérienne nationale Royal Air Maroc (RAM), à partir de la capitale ukrainienne Kiev et de pays limitrophes de l’Ukraine. Par ailleurs, 378 autres passagers étaient arrivés à l’aéroport Tanger-Ibn Batouta, via 3 vols de la compagnie Air Arabia, ajoute-t-on.

La RAM avait annoncé, fin février, le lancement de vols spéciaux en faveur des Marocains établis en Ukraine pour leur permettre de quitter le pays en guerre suite au début de l’invasion russe. Ces vols ont été programmés au départ de Bratislava (Slovaquie), Bucarest (Roumanie), Budapest (Hongrie) et Varsovie (Pologne).

Depuis le début des frappes russe sur l’Ukraine, le 24 février, le nombre de réfugiés qui ont fui le pays a dépassé les deux millions, selon les premières données fournies par le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR).