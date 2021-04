Rapport de RSF: Le Maroc déclassé en 2020

L’analyse faite par RSF est sans concession pour le Royaume. «Outre les procès qui se poursuivent depuis des années contre plusieurs acteurs des médias, de nouvelles actions en justice ont été intentées contre les journalistes, les impliquant dans des affaires de mœurs», précise l’ONG qui note que «le déroulement des procès, la surmédiatisation et la diffamation qui accompagnent ces procès privent la victime et l’agresseur présumé de quelques-uns de leurs droits». Autant de procédés considérés comme une «instrumentalisation récurrente de la parole des femmes dans ces affaires judiciaires».

La même institution signale, dans le même sillage, que «de lourdes condamnations ont été prononcées et plusieurs journalistes et citoyens-journalistes restent incarcérés». Le baromètre de RSF relatif aux journalistes professionnels incarcérés à travers le monde retient que trois d’entre eux le sont au Maroc. L’ONG évoque «des peines sévères» précédemment prononcées. Les professionnels concernés sont l’ex-directeur de publication du quotidien arabophone Akhbar Al Yaoum, Taoufik Bouachrine, condamné en appel en 2019 à 15 de prison ferme pour «traite d’êtres humains», «abus de pouvoir à des fins sexuelles» et «viol et tentative de viol», l’ancien rédacteur en chef du même journal, Soulaimane Raïssouni ainsi qu’Omar Radi, tous deux placés en détention dans le cadre d’affaires en cours.

Les auteurs du rapport estiment que les charges retenues sont «sans rapport avec leur travail journalistique» et soulignent des audiences «systématiquement reportées», en plus de «demandes de mise en liberté provisoire généralement refusées». RSF a également évoqué les grèves de la faim observées par les journalistes emprisonnés, qu’elle considère «victimes d’un système judiciaire inique». «Ces journalistes ont dû mettre leur vie en danger en entamant une grève de la faim pour soutenir leur droit à un procès équitable», a noté le rapport. C’est le cas de Soulaimane Raïssouni depuis le 8 avril et d’Omar Radi, un jour plus tard. Le cas de Maâti Monjib est également cité, rappelant sa remise en liberté sous conditions, fin mars, après 19 jours de grève de la faim et trois mois de détention préventive.