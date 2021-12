Rapport sur le Maroc : L’ambassade d’Allemagne à Rabat disculpe le BND

Depuis la semaine dernière, le nom d’Isabel Werenfels, présentée par certains médias marocains comme la cheffe du bureau de renseignement pour l’Afrique du Nord et le Moyen-Orient au sein du BND, a défrayé la chronique marocaine. Et il y a de quoi puisque les extraits du prétendu rapport intitulé «Nous ne voulons pas d’une nouvelle Turquie en Méditerranée occidental», relayés par certains sites marocains, rejoignaient dans le fond un précédent rapport des services allemands exprimant leur volonté de « brider » l’essor du Maroc qui se ferait au détriment des autres composantes de l’espace maghrébin. Telles furent les conclusions de l’étude élaborée par l’Institut allemand des affaires internationales, influent think-tank, qui compte parmi ses fidèles clients le gouvernement et le Bundestag, intitulée : «Rivalités maghrébines sur l’Afrique subsaharienne : l’Algérie et la Tunisie cherchent à suivre les pas du Maroc.»

La représentation diplomatique allemande a précisé, dans le démenti apporté à cette occasion, qu’I. Werenfels est une Suissesse et non pas une Allemande. Une fois la question de la citoyenneté tranchée, le démenti ajoute qu’«elle est une experte reconnue dans les affaires maghrébines et travaille au Centre de recherche indépendant pour la science et la politique.» De la sorte, l’ambassade d’Allemagne tente de clore le chapitre en prenant ses distances avec le contenu du rapport imputé à cette prétendue Mata Hari.

«Les informations diffusées ces derniers jours sur les réseaux sociaux et par certains médias sont fausses et sans fondement», précise l’ambassade. Et d’ajouter que «le Royaume du Maroc est un partenaire central pour l’Allemagne. Le gouvernement fédéral affirme qu’il est dans l’intérêt des deux pays de revenir à des relations diplomatiques traditionnellement bonnes et élargies. L’Allemagne est prête pour un partenariat tourné vers l’avenir. Le gouvernement fédéral se félicite expressément de la normalisation des relations entre le Maroc et Israël».

En tout état de cause, il semble que Rabat s’est déjà fait une raison de prendre ses distances avec Berlin qui s’apprête à tourner la page du règne d’Anglela Merkel qui a marqué l’histoire de l’Allemagne réunifiée au cours de ces derniers lustres. Parti, le (mauvais) coup allemand parait irrattrapable. A moins que la nouvelle coalition dirigée par O. Scholtz revoit radicalement ses calculs dans la région… Car depuis la réunification de l’Allemagne, les Teutons ont lâché la Méditerranée pour faire « fructifier » leur Ost Politik.