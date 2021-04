Rapprochement entre Nouakchott et Rabat : Ismail Ould Cheikh, le messager de M.C. Ould El Ghezouani

Officiellement, rien n’est venu confirmer l’information rapportée par le site anbaa.info quant au déplacement mercredi, à Rabat, du ministre mauritanien des Affaires étrangères est attendu, porteur d’un message du président Mohamed Cheikh Ould El Ghazouani au roi Mohammed VI. Ismail Ould Cheikh devait effectuer «une visite qui n’était pas programmée, sur instructions» du chef de l’Etat, précise le média mauritanien.

Ce déplacement intervient une semaine après l’audience, de caractère « intime », accordée par le chef de l’Etat mauritanien à Bachir Mustapha Sayed, émissaire du chef du Polisario, Brahim Ghali. Une audience intervenue après plusieurs jours d’attente à Nouakchott. Et à l’issue d’entretiens que le chef de la diplomatie mauritanienne a eu avec son homologue algérien, Sabri Boukadoum. Si le Maroc voit d’un œil circonspect l’approche mauritanienne du dossier saharien, l’équilibrisme n’étant pas synonyme d’équidistance, il n’en reste pas moins que Nouakchott est bel et bien impliquée, comme partie prenante, au processus de règlement parrainé par l’ONU. La preuve, avant l’opération réussie des FAR à El Guerguerate, Antonio Guetrres, secrétaire général de l’ONU, avait incité Ismail Ould Cheikh à «jouer un rôle positif et reconnu par toutes les parties pour résoudre cette crise». A Washington aussi, l’administration Trump avait appelé la Mauritanie à rapprocher les positions des autres participants (Maroc, Algérie et Polisario) à la première table ronde de Genève de décembre 2018.