Rapprochement stratégique entre Retail Holding et RMK Holding

Ce partenariat s’est concrétisé par une prise de participation de Retail Holding et sa filiale Label’Vie à hauteur de 4% chacune au capital de RMK Holding et vise à développer des synergies industrielles et commerciales entre les deux groupes au bénéfice de leurs activités respectives et de leurs ambitions communes.

L’objectif commun de ce partenariat, qui s’inscrit pleinement dans les stratégies de développement des deux groupes, consiste à combiner leurs expertises et capacités industrielles au sein d’une stratégie commune d’innovation digitale accélérée.

RMK Holding apportera ses expertises technologiques et ses programmes autour de la digitalisation et de la Business Intelligence. Retail Holding amènera son expérience métier et son savoir-faire dans les domaines de la grande distribution alimentaire moderne, des réseaux de commerce et des services de proximité.