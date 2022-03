Rationaliser la consommation de l’eau à Casablanca : Ce que propose Lydec

Ce plan d’action prévoit ainsi un rappel sur les besoins et les ressources en eau disponibles, un dispositif de gestion de la pénurie d’eau selon trois seuils de surveillance (vigilance, actuellement en place, alerte et crise), et un dispositif de communication et de sensibilisation à la préservation de la ressource visant les différentes parties prenantes.

Cette campagne de sensibilisation, précise la société délégataire, sera déployée sur les réseaux sociaux, via des messages sur les factures ou encore des rencontres de sensibilisation.

Lydec a rappelé ses efforts pour limiter les fuites d’eau, permettant de réparer près de 16 700 fuites d’eau en 2021 et économisant plus de 10 millions de m3 d’eau potable, soit le volume annuel nécessaire à plus de 1,2 million d’habitants. L’entreprise œuvre également à la détection des pertes dues au sous-comptage et aux fraudes. Grâce à ces campagnes et au changement des compteurs bloqués, menées en 2021, Lydec a assuré l’économie de 1,8 million de m3 d’eau.

De plus, afin d’éviter de compromettre l’approvisionnement en eau potable de Marrakech et sa région desservie par le bassin de l’Oum Er-Rbia, qui n’est rempli qu’à 6,5%, Lydec a signé en 2020 une convention de partenariat pour le financement et la réalisation du projet de renforcement de l’alimentation en eau potable du Grand Casablanca via les adductions Bouregreg. Le gestionnaire délégué s’est engagé dans ce cadre à réaliser, contre 122 MDH, une station de pompage et une conduite de refoulement entre le site Médiouna 140 et Merchich 240, le tout opérationnel dans les prochains jours.

La société a aussi mis à la disposition des autorités ses moyens d’études au service d’un programme de réutilisation des eaux usées traitées par les stations d’épuration pour l’arrosage des espaces verts de Casablanca. Ces projets sont en cours de définition des montages financiers nécessaires à leur mise en œuvre tandis qu’un projet similaire est en cours de concrétisation avec la commune de Médiouna.