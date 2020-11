RCA : Election d’un Comité Provisoire ou d’un Comité Directeur ?

Faisant état d’une manière succincte et alambiquée du bilan du RCA durant les deux dernières années, le communiqué a, dans sa chute, annoncé la tenue d’une assemblée générale qui statutairement doit être extraordinaire du fait que Jawad Ziyat est à mi-mandat et non en fin de mandat. Le communiqué a curieusement évité de qualifier l’Assemblée Générale d’extraordinaire en annonçant l’élection d’un nouveau comité directeur. Ce qui est incohérent avec les statuts car l’élection d’un Comité Directeur ne relève pas des attributions de l’Assemblée Générale Extraordinaire. Cette dernière est compétente pour élire un comité provisoire chargé des affaires courantes qui par la suite provoque une Assemblée Générale Ordinaire.

Contrairement à ce que le communiqué a prétendu, la situation financière du club n’a pas été assainie ni en ce qui concerne les dettes sous lesquelles croule encore le RCA ni les litiges de trop. Face au dernier courrier de la FRMF décidée à ne pas autoriser aux clubs insolvables les recrutements, Jawad Ziyat a préféré sortir sur la pointe des pieds.

Ayant hérité d’un passif lourd, Jawad Ziyat n’a pas eu droit à une passation de consignes du Comité Provisoire, présidé par M’Hamed Aouzal, qui à son tour a succédé à Saïd Hasbane, démissionnaire sans tenir une AGE et avoir le quitus. Et entre Hasbane et Boudrika, il n’y a pas eu de passations de consignes mais de pouvoirs. C’est d’ailleurs, des dérives qu’on enregistre dans l’écrasante majorité des clubs. Des clubs qui ne respectent même pas l’ordre du jour statutaire de l’AG réduite souvent à la lecture des rapports moral et financier, approuvés par des ventriloques !

RCA, WAC et bien d’autres sont incontestablement de grands clubs de par les résultats techniques mais très petits de par leur gouvernance qui laisse à désirer. Et les bons résultats chez des crapules et des rastaquouères servent au blanchiment d’argent, à l’enrichissement illicite et bien sûr à éviter la reddition des comptes. Il suffit de savoir que le bilan financier des associations sportives ne sont pas déclarés au fisc. Et vogue la galère !