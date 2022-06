R&D : Ménara Holding et la Fondation MAScIR s’allient

Ce partenariat, de 3 ans, porte sur les termes et les conditions de coopération entre les deux institutions, en vue de développer des projets de recherche, indiquent Ménara Holding et la Fondation MAScIR dans un communiqué conjoint.

Ménara Holding et la Fondation MAScIR ont ainsi identifié des sujets de recherche et développement, répondant aux besoins spécifiques au secteur du bâtiment et travaux publics (BTP) et ce, grâce à l’expertise acquise par plusieurs départements de recherche de la Fondation, notamment dans les domaines de l’ingénierie et la durabilité des matériaux, la valorisation des ressources naturelles et l’inspection visuelle, précise la même source.

Ménara Holding réitère, à travers la signature de cette convention de partenariat, son engagement et sa volonté constante depuis plusieurs années, en matière de recherche, développement et innovation en vue de répondre au mieux aux attentes de ses secteurs. La Fondation MAScIR réaffirme, quant à elle, son intérêt pour la science, le progrès, la recherche ainsi que sa volonté de répondre aux besoins actuels et futurs des opérateurs nationaux.