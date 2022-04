Recherche scientifique : Faible rendement, selon le CSEFRS

Intervenant lors d’un webinaire dédié à la présentation des résultats du rapport d’évaluation «la recherche scientifique et technologique au Maroc», R. Bourquia a déploré le manque de mobilisation du potentiel humain dans la production scientifique au Maroc. A cet égard, la directrice de l’INE a fait savoir, à titre d’exemple, que le nombre de dépôts de brevets au Maroc est plus d’origine étrangère que marocaine, précisant qu’en 2018, 2 323 dépôts ont été effectués par des étrangers, contre 186 dépôts par des marocains.

Présentant les résultats du rapport, R. Bourqia a pointé du doigt la problématique de financement, appelant à développer la capacité inventive marocaine et à augmenter et rationaliser les financements liés aux recherches, en s’inspirant des expériences internationales. Abordant les défis liés au système de recherche au Maroc, elle a mis en évidence le manque de socialisation à la recherche et à la culture scientifique au primaire, proposant d’inclure un esprit de recherche dès le plus jeune âge, en faisant travailler les élèves sur des projets.

Ce rapport sectoriel a un triple objectif, peut-on lire dans un argumentaire, rendu public à l’occasion. Il s’agit de fournir un panorama du système de recherche scientifique au Maroc et de son potentiel, d’accorder à la recherche scientifique son rôle comme vecteur de développement du pays et de mieux éclairer la mise en œuvre de la loi-cadre n°51- 17, promulguée en août 2019, concernant le système d’éducation, de formation et de recherche scientifique