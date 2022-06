Recommandations de la Cour des comptes : Un système de suivi mis à disposition des divers ministères

Le lancement de cette plateforme s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des orientations stratégiques des juridictions financières au titre de la période 2022-2026, notamment dans son volet lié à l’amélioration de la qualité des recommandations émises et au suivi de leur mise en œuvre, selon la même source, qui ajoute que la plateforme est en harmonie avec les meilleures pratiques adoptées dans ce domaine par des institutions internationales supérieures de contrôle (ISSAI 12).

La Cour considère que le lancement de ce projet contribuera, avec d’autres mécanismes et mesures, à accroître la valeur ajoutée de ses missions de contrôle et, partant, à la mise en œuvre effective de ses recommandations par les organismes concernés et ce, compte tenu des possibilités et des outils développés pour permettre aux départements ministériels le suivi instantané des recommandations émises et la prise des mesures adéquates pour améliorer leur gestion, conclut le communiqué.