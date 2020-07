Redéploiement de soldats US en Europe pour “endiguer” la Russie 

Les États-Unis stationneront une partie de leurs forces plus près du territoire russe pour «contenir» la Russie et renforcer l’Otan, a déclaré mercredi le chef du Pentagone, Mark Esper, lors d’un point presse. Selon lui, certaines unités américaines resteraient basées «dans l’est et dans la région de la mer Noire» pour «mieux contenir» la Russie et garantir la sécurité des alliés de Washington sur le flanc sud-est de l’Otan.

Le Pentagone a décidé de réduire sa présence militaire en Allemagne de 11.900 soldats, en transférant 9.500 d’entre eux en Italie et en Belgique, a noté M. Esper. Le quartier général des forces américaines en Europe, qui se trouve actuellement à Stuttgart, sera aussi transféré en Belgique. Selon lui, des forces supplémentaires pourraient en outre être déployées en Pologne et dans les pays baltes.

Donald Trump avait annoncé en juin qu’il voulait réduire le nombre de soldats en Allemagne à 25.000 hommes, reprochant à Berlin de ne pas avoir atteint l’objectif de dépenses militaires de l’Otan et l’accusant de profiter de Washington pour son commerce. La Pologne s’est déclarée prête à accueillir les soldats US et à financer à hauteur de 1,5 à 2 milliards de dollars le stationnement permanent sur son sol d’une division blindée.

Moscou dit suivre «de près» les agissements américains en Europe qui risquent de violer l’acte fondamental Otan-Russie. En effet, cet accord contient notamment l’obligation pour l’Alliance de s’abstenir de tout déploiement supplémentaire d’importantes unités combattantes.