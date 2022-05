Redéploiement US en Syrie sous couverture turque : A quoi joue Washington ?

Selon Un convoi militaire américain est entré pour la première fois dans une région de la province nord d’Alep, contrôlée par les milices proturques de l’opération « Bouclier de l’Euphrate », sous une escorte turque, rapporte la chaine de télévision libanaise al-Mayadeen. Un autre convoi avait réinvesti, mardi, une base que les forces US avaient évacué avant une autre opération turque, « Source de paix », dans le nord des provinces de Hassaké et de Raqqa.

Concernant le premier convoi, rapportent Des groupes de coordination proches des partis affiliés à la Turquie précisent que le premier convoi US était formée de chars et de véhicules. Elle est entrée dans les camps de la région de Sejjo, au nord de la ville d’Azaz, qui est sous le contrôle des miliciens du « Bouclier de l’Euphrate » à la frontière syro-turque.

Des sources locales ont indiqué à al-Mayadeen qu’il y a eu un vol intense de drones de reconnaissance et d’hélicoptères américains au-dessus de la province nord d’Alep, simultanément avec le mouvement de véhicules militaires américains.

De même, la région a été le théâtre d’une mobilisation militaire de l’armée turque, qui a déployé un grand nombre de ses forces dans la région, coïncidant avec l’entrée de véhicules militaires américains dans celle-ci. Selon les sources, l’entrée des forces militaires US dans celle zone à l’ouest de l’Euphrate et dans les zones de milices affiliés à la Turquie est la première du genre.

Mardi, des sources ont révélé que la coalition internationale dirigée par les États-Unis a envoyé des forces vers la base de Kharab Ashek dans la province d’Aïn al-Arab, au nord-est d’Alep, pour y entamer un processus de réhabilitation à l’intérieur de la base. Les forces US avaient quitté cette base en 2019 quelques jours avant le lancement de l’opération « Source de paix » au cours de laquelle les Turcs ont conquis les deux villes Tal Abiad et Ras al-Aïn situées respectivement dans le nord de Hassaké et de Raqqa.

Le nouveau redéploiement des Américains est intervenu quelques jours après la décision du Trésor américain d’exclure de la loi Ceasar les zones sous contrôle des milices kurdes FDS dans le nord-est de la Syrie, ainsi que celles qui sont sous le contrôle de la Turquie, à l’exception d’Idlib et d’Afrine.

Le journal turc Sabah avait rapporté que Victoria Nuland, sous-secrétaire d’État américaine aux affaires politiques, a déclaré que « les États-Unis ont l’intention, au cours des prochains jours, de délivrer une licence générale pour faciliter les activités d’investissement économique privé dans des régions qui ne sont pas sous le contrôle du gouvernement syrien et qui ont été libérées de Daech en Syrie. »