Réforme de l’enseignement : Un impératif de l’heure, assure A. Akhannouch

« Notre pays n’a d’autre choix que d’accélérer la mise à niveau de son système éducatif de façon à garantir une offre scolaire d’équité et de qualité, l’accès égal des différentes catégories de la société à l’éducation, outre l’évolution pédagogique des élèves, la transparence de l’offre de formation et la pérennité des ressources financières nécessaires au système éducatif sur le long terme », a indiqué A. Akhannouch lors de la séance mensuelle de politique publique à la Chambre des conseillers.

Il a de même souligné qu’une prise de conscience s’est produite récemment sur le fait que la réforme de l’éducation et de la formation est devenue, plus que jamais, une question essentielle pour favoriser la cohésion, la justice et la paix sociales.

« Il s’agit d’un objectif qui doit nous inciter tous à faire preuve d’une véritable volonté pour changer les modes de gestion et établir un cadre de travail clair et ambitieux », a-t-il dit, faisant observer que le gouvernement a fait du développement du capital humain l’un des piliers de la consolidation de l’Etat social, en s’attachant à la réussite de l’école de l’égalité des chances en promouvant l’intérêt pour la culture et le sport, comme points d’accès essentiels permettant à l’ensemble des citoyens de jouir de leur droit constitutionnel à l’éducation et de progresser aux plans individuel et social.

Le programme gouvernemental, a-t-il poursuivi, s’articule autour d’une approche holistique pour assurer l’égalité des chances à l’éducation à travers six principaux axes, à savoir la généralisation de la scolarisation primaire à l’ensemble des enfants de 4 ans; le renforcement des compétences de base du primaire, en particulier la lecture, l’écriture, les mathématiques et le codage, la généralisation des écoles communales, du transport et des cantines scolaires; la valorisation du métier d’enseignant et le renforcement des compétences en investissant dans l’enseignement supérieur et la recherche scientifique, outre la formation professionnelle et continue.

Et de souligner que ces axes fondamentaux permettront de mettre en œuvre les recommandations du Nouveau modèle de développement qui ambitionne d’opérer un véritable sursaut dans le système éducatif, tout en plaçant l’école publique au cœur du projet sociétal à l’horizon 2035 en la dotant des mécanismes nécessaires pour enseigner les compétences de base, assurer l’intégration sociale des étudiants et soutenir leur réussite académique et professionnelle.

Le Chef de gouvernement a en ce sens souligné la nécessité de surmonter la crise multidimensionnelle dont pâtit le système éducatif national, en regagnant la confiance des Marocains vis-à-vis des établissements scolaires et des enseignants, et en restaurant leur rôle dans l’adaptation aux transformations rapides que connaît le monde actuel.