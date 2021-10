Regain de tension entre Paris et Bamako : Les déclarations du Président français ne passent pas

Le ministre malien des Affaires étrangères a convoqué le 5 octobre Joël Meyer, ambassadeur de France au Mali. Bamako motive cette décision à la suite de «propos inamicaux et désobligeants» tenus par le Président français Emmanuel Macron sur les «institutions de la République du Mali». «Il faut que l’Etat revienne avec sa justice, son éducation, sa police partout, en particulier au Mali», avait déclaré plus tôt le président français sur France Inter alors qu’il abordait la situation sécuritaire dans la région sahélienne.

«Le ministre [malien des Affaires étrangères] a signifié au diplomate français l’indignation et la désapprobation du gouvernement du Mali et élevé une vive protestation contre ces propos regrettables, qui sont de nature à nuire au développement de relations amicale entre nations», peut-on lire sur le communiqué. «Aussi, le ministre [malien des Affaires étrangères], a invité les autorités françaises à la retenue, en évitant des jugements de valeur et appelé à une approche constructive basée sur le respect mutuel, en vue de se concentrer sur l’essentiel, notamment la lutte contre le terrorisme dans le Sahel», ajoute le communiqué.

La décision malienne survient dans un contexte marqué par des récents échanges tendus entre Paris et Bamako et de fin annoncée de l’opération Barkhane au Sahel. Cette opération militaire n’est pas parvenue, en sept ans, à débarrasser le Mali de la menace terroriste. Après l’annonce, le 10 juin, de la«fin de l’opération [militaire française] Barkhane en tant qu’opération extérieure» (telle qu’elle existait depuis 2014), le Premier ministre malien a accusé Paris d’avoir abandonné son pays «en plein vol» à la tribune de l’Assemblée générale de l’ONU, le 25 septembre. Une sortie qui n’a pas été du goût de Florence Parly, ministre française des Armées, laquelle a répliqué, deux jours plus tard, en déclarant que«s’essuyez les pieds sur le sang des soldats français, c’est inacceptable.»