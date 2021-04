Règlement de comptes en Algérie: Exil marocain pour Amar Saadani ?

Amar Saâdani, ciblé par la justice algérienne depuis 2018, est aux abois après l’arrestation de Tayeb Louh, ancien garde des Sceaux, en 2019. L’homme sur qui il pouvait compter n’étant plus en place, ce dernier refuse désormais de rentrer au pays et s’est réfugié dans son appartement acquis à Neuilly-sur-Seine, en France. Mais même dans cet exil doré, A. Saadani a peur d’une éventuelle extradition. D’où sa cavale vers le Portugal, première étape d’une course devant le mener au Maroc.

Cet ancien dignitaire algérien avait mis le feu aux lacs en octobre 2019. « Je considère, d’un point de vue historique, que le Sahara est marocain et rien d’autre. Il a été enlevé au Maroc au congrès de Berlin, je pense que l’Algérie a versé pendant cinquante ans des sommes faramineuses à ce qui est appelé le Polisario, et cette organisation n’a rien fait et n’est pas parvenue à sortir de l’impasse », avait-il entonné depuis les Emirats arabes unis. Il avait en outre avancé que « la relation entre l’Algérie et le Maroc est plus grande que cette question ( …) Je pense que la question du Sahara doit prendre fin et que l’Algérie et le Maroc doivent ouvrir leurs frontières et normaliser leurs relations ».

En jetant pareil pavé dans la mare, cet ancien obligé du système algérien, désormais considéré comme renégat, héritera certainement de l’épithète de « traitre » à l’Algérie s’il trouve refuge au Maroc. De quoi tendre davantage la relation tumultueuse entre Rabat et Alger, le voisin de l’Est s’acharnant à claironner sur tous les toits que le Royaume persiste à « nuire » à ses intérêts en « complotant » ferme contre le système voué aux gémonies par le Hirak populaire. Oubliant au passage que le Maroc a toujours accueilli les leaders algériens en froid avec l’ordre en kaki.