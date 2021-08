Réhabilitation des Ksour et Kasbah : Enfin, une stratégie voit le jour !

Nouzha Bouchareb ministre de l’Aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville, a présidé, lundi, une rencontre de partage consacrée à la présentation des principales orientations de la «stratégie intégrée pour une valorisation durable des Ksour et Kasbah à l’horizon 2026». La rencontre s’est tenue en présence de la représentante résidente du programme des Nations Unies pour le développement au Maroc, Martine Therer.

Dans son discours, la ministre a indiqué que cette stratégie s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des hautes directives du Roi Mohammed VI, qui appelle à la préservation du patrimoine matériel et immatériel et à l’amélioration du cadre de vie des habitants de ces espaces et la lutte contre les différents facteurs de fragilité. N. Bouchareb a rappelé l’opération de valorisation des tissus anciens en rapport avec son environnement oasien et avec les enjeux et les nouveaux projets du Maroc.

La réduction des disparités sociales et spatiales comme défi fondamental ne se limite cependant pas à la restauration de ces tissus et de leur préservation, mais s’élargie à l’amélioration des conditions de vie des habitants et à encourager l’économie sociale et solidaire notamment par l’artisanat traditionnel, a-t-elle affirmé.

La ministre a rappelé que le programme pilote dispose d’un budget total de 248 millions de dirhams réparti sur 3 régions, 7 provinces et 20 collectivités territoriales, améliorant les conditions de vie de 220 000 habitants, outre les 26 projets générateurs de revenus soutenus au profit d’environ 1 000 bénéficiaires. Elle a également exposé six grandes orientations de la nouvelle stratégie inclues dans un plan quinquennal 2022-2026, qui concernent notamment la lutte contre l’habitat insalubre et les disparités spatiales et la valorisation des ressources humaines locales pour en faire un des piliers d’un développement global.