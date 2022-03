Relance de la coopération maroco-mauritanienne : La haute commission mixte se réunit, enfin, à Rabat

L’organisation de la haute commission mixte entre les deux pays voisins était au centre des entretiens, du 24 mai 2021 à Rabat, entre Nasser Bourita et son homologue mauritanien, Ismail Ould Cheikh Ahmed. Dans des déclarations à la presse, le chef de la diplomatie marocaine avait révélé alors que «lors des prochaines phases au niveau de la commission mixte et du comité de suivi, l’accent sera mis sur le renforcement de cette coopération sectorielle et la mobilisation des acteurs économiques dans le cadre d’une vision bilatérale et trilatérale».

Les deux ministres ont abordé également le même sujet lors de leur rencontre, du 28 septembre à Rabat. A cette occasion, I. Ould Cheikh Ahmed avait déclaré que «les préparatifs sont en cours pour la tenue de la 8e haute commission mixte maroco-mauritanienne».

Pour rappel, la dernière session de ce grand cadre de coopération s’est tenue en avril 2013 à Nouakchott. Les deux gouvernements avaient alors signé des conventions dans les domaines du pétrole, du gaz, de l’eau, de l’assainissement, de l’environnement et de développement durable. Des projets dont la réalisation a payé un lourd tribut de la détérioration des relations entre Rabat et Nouakchott sous l’ère de l’ancien président mauritanien Mohamed Ould Abdel Aziz.