Relance de la paix en Afghanistan à Moscou: Un hélicoptère abattu à Wardak

“Quatre membres d’équipage et cinq membres des forces de sécurité” ont trouvé la mort, a indiqué le ministère dans un communiqué, annonçant l’ouverture d’une enquête sur les causes de ce qu’il a présenté comme un “accident”.

L’hélicoptère s’est écrasé, mercredi soir dans un district de la province de Wardak, où les forces gouvernementales afghanes sont aux prises avec des milices locales.

Mohibullah Sharifi, un porte-parole du gouverneur de ladite province, a confirmé le crash sans apporter plus de précisions sur ses circonstances. Alors que des informations confirment que le crash est dû à un tir de missile.

Par ailleurs, la capitale afghane n’a pas, non plus, échappé à la spirale de la violence qui persiste dans le pays. En effet, un hôtel qui accueillait un meeting d’une formation politique a essuyé des tirs nourris et un convoi officiel a été pris pour cible dans une embuscade d’où a pu réchapper un responsable gouvernemental.