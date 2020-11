Remise des diplômes à la 1ère promotion d’Alten Boost

Quatorze lauréats ont reçu leurs diplômes en clôture de cette première édition de ce programme de formation professionnelle qui « soutient la politique de développement et de montée en compétences des jeunes diplômés ainsi que leur insertion professionnelle en s’inscrivant dans la stratégie de renforcement de la compétitivité technico-économique d’ALTEN qui couvre un spectre métiers et sectoriel très large », indique un communiqué d’ALTEN Delivery Center Maroc. Cérémonie qui s’est déroulée en présence notamment du ministre de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Saaid Amzazi, du directeur général d’Alten Delivery Center Maroc, Amine Zarouk, du Président de l’Université Euromed de Fès (UEMF), Mostapha Bousmina et d’autres personnalités.

La cérémonie a été marquée également par le lancement de la deuxième édition du programme qui permettra aux étudiants inscrits en Master2 d’une formation scientifique de suivre en parallèle un programme de formation diplômante à l’université Euro-méditerranéenne de Fès. La formation dure une année (360 heures) en présentiel et sera encadrée par des spécialistes hautement qualifiés à l’échelle internationale. Les bénéficiaires obtiendront au terme de cette formation, une double diplomation.

Pour faire face à la rareté des profils adéquats sur le marché, Alten Delevery Center Maroc compte sur son expertise en matière de reconversion des ingénieurs diplômés d’un secteur d’activité à un autre et forme à ses métiers, selon un communiqué d’Alten Maroc. Ce parcours de reconversion, financé à 100% par Alten Maroc, porte sur l’insertion de jeunes lauréats titulaires d’un bac+5 en chimie, physique, mathématiques ou toutes autres disciplines scientifiques, qui souhaitent réorienter leur carrière vers les métiers mondiaux du Maroc (Automobile, Aéronautique et Informatique…).

Ces jeunes devront intégrer, par la suite, les projets support chez ladite société en suivant en parallèle un programme riche d’apprentissage en alternance, via une formation diplômante « Master 2 en Modélisation et calcul physique », qui forme aux métiers d’ingénieur test et validation logiciel/système (système d’information et système embarqué), ingénieur calcul mécanique, ingénieur en développement de logiciel embarqué, ingénieur logistique-industrie automobile et ingénieur motoriste.

« Sa position de premier employeur dans la région Fès-Meknès lui confère une certaine responsabilité avec pour objectif le développement du capital humain », d’où l’importance du lancement de la deuxième édition, assure t on auprès de l’entreprise. Les lauréats de la deuxième édition intégreront la Direction de l’Innovation d’Alten Maroc et participeront à des projets innovants en réponse aux enjeux clients, pour élaborer des solutions technologiques originales et disruptives sur la Blockchain, la Cybersécurité, la Cryptologie, l’IA, le Machine Learning, le Deep Learning, entre autres, précise la même source. Ils mèneront des travaux de R&D favorisant ainsi le transfert des technologies issues de la recherche vers des grands clients industriels.

Leader mondial de l’Ingénierie et du Conseil en Technologies (ICT), Alten réalise des projets de conception et d’études pour les grands comptes industriels, télécoms et tertiaires (les Directions Techniques et les Directions des Systèmes d’Information). Créé en 1988 et présent dans plus de 25 pays, le groupe a brassé un chiffre d’affaires de 2,624 milliards d’euros en 2019 et compte actuellement 36.100 collaborateurs, dont 90% d’ingénieurs de haut niveau. Alten Delevery Center Maroc est créé, lui, en 2008 et il est présent à Fès, Rabat et Casablanca. Leader dans les métiers de l’ingénierie, la R&D externalisée et l’IT & Network services, il compte à ce jour plus de 750 ALTENiens avec l’objectif d’atteindre les 1.200 collaborateurs en 2021. Elu meilleur employeur en 2019 et partenaire de nombreux projets novateurs, Alten Maroc met le capital humain et l’innovation au cœur de ses priorités, souligne-t-on.