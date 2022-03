Renchérissement du coût de la vie : Silence, des parlementaires veillent…

Un groupe de travail thématique sur les mesures de contrôle des prix à la consommation s’apprête à commencer sa mission, après sa formation à la Chambre des représentants. Cela intervient après que le bureau de la Chambre basse du Parlement marocain ait accepté, il y a quelques jours de cela, la création de ce groupe de travail thématique, à la demande des députés de l’opposition.

Rachid Hammouni, président du groupe du Parti du progrès et du socialisme (PPS) à la Chambre basse, a indiqué aux médias que les groupes parlementaires présenteront la liste de leurs représentants dans ce groupe de travail, dans les prochains jours, rappelant que la création de cet outil intervient après des augmentations successives des prix d’un certain nombre de produits de consommation. Ainsi, le groupe de travail thématique devrait sonder les avis d’un certain nombre d’institutions impliquées dans la question des prix, dont le Conseil de la concurrence et le ministère de l’Économie et des finances.

L’élu a rappelé aussi que les groupes de travail thématiques sont l’un des mécanismes auxquels l’institution législative peut recourir, pour étudier les sujets d’intérêt pour l’opinion publique nationale et faire des recommandations à cet égard, notant que l’application de ces recommandations nécessite toutefois une interaction positive de la part du gouvernement.

Jeudi dernier, Rachid Talbi Alami, Président de la Chambre des représentants, a informé les chefs des groupes parlementaires de l’approbation, par le bureau de la Chambre basse, de la proposition visant à créer un groupe de travail thématique sur les mesures de contrôle des prix des biens de consommation de base sur le marché national.

Pour rappel, les groupes de travail thématiques sont créés par décision du bureau de la Chambre basse, à l’initiative du Président de la Chambre ou à la demande du président d’un groupe ou d’un groupement parlementaire, conformément au Titre X du Règlement Intérieur de la Chambre. Ils ont un caractère temporaire et prennent fin après achèvement de la mission qui a motivé leur création.