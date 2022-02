Renforcer l’armée ukrainienne : Le Président veut 100.000 hommes de plus…

Volodymyr Zelensky a signé le 1er février un décret visant à augmenter les rangs de l’armée ukrainienne de 100 000 militaires sur trois ans, assurant qu’une telle mesure n’est pas annonciatrice d’une guerre imminente avec la Russie. Actuellement, l’armée ukrainienne compte près de 250 000 effectifs, rapporte l’agence de presse Reuters.

«Ce décret [a été préparé] non pas parce que nous aurons bientôt une guerre [avec la Russie] mais pour que bientôt et à l’avenir, il y ait la paix en Ukraine», a affirmé le président ukrainien alors qu’il s’exprimait en amont d’une rencontre avec les Premiers ministres de Grande-Bretagne, de Pologne et des Pays-Bas, des membres de l’OTAN déterminés à renforcer le soutien international à Kiev. Ces pays se sont récemment illustrés par l’aide militaire qu’ils ont expliqué vouloir apporter à l’Ukraine, notamment via des déploiements de troupes de l’OTAN en Europe, dans un contexte de crise sécuritaire exacerbé ces dernières semaines.

Dans un discours au Parlement, le chef d’Etat a par ailleurs exhorté les législateurs à rester calmes et unis et à ne pas exploiter une impasse avec la Russie à des fins politiques. «Vous pouvez être dans l’opposition au gouvernement, mais vous ne pouvez pas être dans l’opposition à l’Ukraine», a-t-il notamment déclaré. Une situation face à laquelle V. Zelensky veut éviter «la panique» Les propos du président ukrainien surviennent dans un contexte de vives tensions entre l’Occident et Moscou autour de la sécurité en Europe, une série d’entretiens et de rencontres diplomatiques ayant eu lieu récemment afin de les apaiser. La dernière en date : un échange téléphonique le 1er février entre les chefs de la diplomatie russe et américaine, où ils ont convenu de poursuivre le dialogue.

Pour rappel, V. Zelensky avait appelé le 28 janvier ses alliés à ne pas semer la panique. «Nous n’avons pas besoin de cette panique» car «il nous faut stabiliser l’économie» de l’ancienne république soviétique, avait-il entre autres déclaré lors d’une conférence de presse à l’attention des médias étrangers.