Renforts US en Syrie : A quoi joue Washington ?

Les sources ont annoncé que 30 camions appartenant aux forces US transportant du matériel militaire et d’énormes murs de ciment sont arrivés à la base militaire située dans la région d’Al-Shaddadi, au sud d’Al-Hasakah, en provenance de la région du Kurdistan d’Irak.

La plupart des terres des gouvernorats d’Al-Hasaka, Deir ez-Zor et Raqqa, riches en ressources énergétiques, au nord et au nord-est de la Syrie, sont sous le contrôle des « Forces démocratiques syriennes » (SDF) soutenues par les États-Unis.

Les autorités syriennes accusent les Etats-Unis de travailler à « la contrebande de pétrole syrien et de le vendre à l’étranger pour en priver les Syriens en violation flagrante du droit international ».