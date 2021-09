Rentrée scolaire retardée : La date du 1er octobre fixée

Cette mesure s’applique à l’ensemble des établissements d’enseignement universitaire, aux centres de formation professionnelle, aux établissements d’enseignement originel aussi bien privés que publics ainsi qu’aux écoles des missions étrangères, précise le ministère dans un communiqué.

Il est ainsi souligné qu’il a été décidé de reporter le début effectif de l’étude pour la saison scolaire 2021-2022 au vendredi 1er octobre 2021 dans tous les établissements scolaires et universitaires, les centres de formation professionnelle et les établissements d’enseignement originel des secteurs public et privé ainsi que les écoles des missions étrangères.

Et ce, ajoute le ministère, « pour permettre d’offrir des conditions favorables à l’adoption du mode d’ »enseignement présentiel » pour l’ensemble des élèves, étudiants et stagiaires de la formation professionnelle, afin de consolider le principe d’équité et d’égalité des chances». La tutelle justifie ce report par «l’amélioration de la situation épidémiologique dans notre pays et la nécessité d’immuniser les acquis réalisés face à la pandémie du Covid-19 et de renforcer la tendance baissière des contaminations enregistrée ».

Le ministère avance également « la nécessité d’éviter la survenance de toute chute épidémiologique, notamment par l’émergence de foyers au sein des établissements d’enseignement et de formation ».

Soulignant le bon déroulement de la campagne nationale de vaccination en général et le processus de vaccination des 12-17 ans et 18 et plus en particulier, le MEN appelle les élèves à s’engager dans le processus national de vaccination et à respecter les mesures de précaution, afin d’accélérer le rythme du retour à la vie normale, avec laquelle le démarrage effectif de l’étude peut être effectué dans des circonstances normales.