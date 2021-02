Repli des ventes de ciment en janvier 2021

A l’issue du mois de janvier 2021, les écoulements de ciment ressortent en baisse de -12,3% à 1 MT, la bonne marche des chantiers de construction ayant été entravée par les très fortes précipitations enregistrées sur les 10 premiers jours du mois.

Par segment, les ventes drainées par les activités BPE (-28,34%) et Infrastructure (-26,74%) ont été les plus impactées. Pour leur part, les écoulements des branches « Bâtiments », « Préfa » et « Distribution » ont été davantage épargnés avec des baisses respectives de seulement -12,31%, -9,28% et -6,75%.