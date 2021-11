Reportage de 2M sur le mur de défense : Un « Grand angle » singulier

Cette ligne fortifiée érigée sur des centaines de kilomètres sécurise depuis les années 1980 les frontières du Royaume, en repoussant notamment différentes incursions, trafics et mouvements de réseaux d’immigration. Réalisé par une équipe de journalistes avec le reporter Adil Boukhima il y a une dizaine de jours, ce reportage montre l’utilité de ce rempart qui verrouille la zone de défense au niveau des provinces méridionales. Il suit aussi le quotidien des membres des Forces de l’armée royale (FAR), déployés sur place et mobilisés 24 heures sur 24 et relaye leurs témoignages.

Le mur des Sables entré en service à partir du début des années 1980, son achèvement a été réalisé sept ans plus tard, court sur pas moins de 2.720 Km. Fait de barrières naturelles, il est équipé de divers systèmes de surveillance et de détection (radars) et infesté de mines antipersonnel. Pas moins de 100.000 soldats relevant de l’infanterie, de régiments motorisés et mécanisés et d’unités d’artillerie y ont été déployés. Leurs actions sont également coordonnées avec les Forces royales air (FRA).