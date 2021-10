Répression des journalistes : Le cas O. Radi mis en épingle par One Free Press

Le rapport met l’accent sur la question de l’utilisation de logiciels espions par les gouvernements qui «arment» la technologie à des fins de surveillance. L’ensemble des journalistes de la liste a été choisi pour avoir été victimes de ces pratiques.

Le journaliste O. Radi, condamné à six ans de prison en juillet 2021, aurait été victime de surveillance par logiciel espion de la part des autorités marocaines, faits soutenus par les révélations de Forbidden Stories de l’utilisation présumée du logiciel espion Pegasus par le Royaume, entre autres contre O. Radi.

Les autres journalistes faisant partie de la liste sont Khadija Ismayilova (Azerbaïdjan), SevinjVagifgizi (Azerbaïdjan), Szabolcs Panyi (Hongrie), Ricardo Calderón (Colombie), Paranjoy GuhaThakurta (Inde), Jamal Khashoggi (Arabie Saoudite), Ismael Bojórquez and Andrés Villarreal (Mexique), Carmen Aristegui (Mexique) et Ahmed Mansoor (Émirats arabes unis).

One Free Press est composé de 32 journaux et agences de presse, dont Reuters, Time, l’agence EFE, Al Jazeera Media Network, the Associated Press, The Washington Post, Deutsche Welle… Tous tiennent à souligner le danger que présente l’utilisation de logiciels espions par les gouvernements pour le travail des journalistes, leur sécurité et celle de leurs sources.