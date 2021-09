Répression israélienne après la « grande évasion » : Mutineries dans les prisons israéliennes

Selon l’Organisation pour les affaires des détenus et des libérés, des tractations ont eu lieu entre les leaders des détenus dans les prisons israéliennes au cours desquelles ils ont décidé d’affronter par tous les moyens les unités de répression spéciales et la police des prisons. « Pas question de se plier aux exactions de haine raciste découlant du revers militaire et du fiasco sécuritaire du gouvernement de l’occupation et de la direction de la prison de Gilbao précisément », a indiqué l’organisation dans un communiqué.

Dans la prison du Néguev, les prisonniers de l’aile 6 ont incendié 7 cellules en riposte aux mesures répressives sauvages dont ils sont victimes depuis le lundi 6 septembre.Les médias israéliens ont indiqué l’envoi de renforts des forces spéciales pour faire face à cette mutinerie.Celle-ci a éclaté lorsque les geôliers israéliens ont entrepris le transfert des détenus du Jihad islamique auquel appartiennent 5 des six détenus évadés, pour les disperser dans les cellules des autres factions palestiniennes. Le mouvement a menacé de brûler les cellules vers lesquels ces détenus seront transférés et d’observer une grève de la faim à partir de la semaine prochaine.

« C’est l’état de mobilisation maximale », a précisé le Club des prisonniers palestiniens.« Les détenus dans toutes les prisons ont décidé de n’exécuter aucune décision liée au transfert des détenus et à leur dispersion, quel que soit le coût », a pour sa part rapporté l’Association Waed pour les détenus.

Nahed Fakhoury, directeur du Bureau médiatique des détenus a quant à lui révélé qu’une « stratégie courageuse » allait être exécutée par tous les détenus palestiniens pour contrer répression et abus israéliens.« Les détenus dans les prisons ont menacé de refuser de sortir dans les cours, de refuser les transferts exigés par le service pénitencier, de bruler les cellules où ils seront transférés et de se rebeller contre les ordres, dans le cadre de la riposte naturelle aux mesures punitives »,a-t-il souligné.

Un haut-officier israélien de l’administration des prisons a confié pour le site d’information israélien Walla qu’il s’attend à une hausse des tensions avec les détenus.« Le moral des détenus a été boosté par l’opération d’évasion réussie de la prison de Gilbao et ils sont prêts à la confrontation. On estime qu’il pourrait y avoir des actions visant à nuire aux geôliers », a-t-il affirmé sous le couvert de l’anonymat.

A l’aube du lundi 6 septembre, 6 détenus palestiniens se sont évadés de la prison ultrasécurisée de Gilbao, au nord de la Palestine occupée. La chasse à l’homme qui s’en est suivie dans plusieurs régions, dont celle de Jénine d’où ils sont originaires,n’a rien donné. Selon la chaine de télévision israélien Canal 13, rien n’indique qu’ils se sont rendus vers un pays tiers.« L’armée n’a pas arrêté les membres de leur famille compte tenu d’une évaluation sécuritaire qui prévoit que leur présence dans leur maison pourrait fournir des informations sur le lieu où ils trouvent », a rapporté la chaine citant des sécuritaires israéliens.« Il est à craindre s’ils sont tués dans un accrochage, que ceci ne provoque une confrontation militaire avec Gaza », a-t-elle ajouté.

Des appels ont été lancés ce mercredi soir pour participer à des manifestations de soutien aux détenus dans les villes de la Cisjordanie occupée y compris dans la ville sainte d’Al-Qods.

Entretemps, les factions de résistance palestinienne multiplient leurs mises en garde contre toute atteinte aux six détenus, toujours en cavale. « Le peuple palestinien protègera les détenus du tunnel de la liberté contre toute bêtise que l’occupation pourrait s’aviser de commettre », a dit Moussa Doudine, membre du bureau politique du Hamas.A ses yeux, « la bataille des héros du tunnel de la liberté s’inscrit dans le prolongement de la bataille du peuple palestinien pour sa liberté ».