Reprise coercitive et mâtinée des championnats de football marocain: Ubuesque !

On croyait que c’est le Comité Directeur Fédéral allait délibérer sur cette reprise bien que ça ne relève pas de ses compétences statutaires. Sauf que rien ne fut fait, car on a eu droit à un speech de 25 mn du président de la FRMF qui a annoncé la décision de la reprise sous une forme ‘’ mâtinée’’ et irresponsable : ‘’il a été décidé’’, relaye le communiqué de la Fédération. Quelques heures avant l’ouverture de la réunion du Comité Directeur Fédéral, le ministre du sport, Outhman El Ferdaouss, a saisi l’occasion au parlement pour annoncer que les compétitions footballistiques allaient reprendre fin juillet alors que son exposé devant la commission parlementaire des affaires sociales a porté sur les activités sportives.

Dès lors, si les pouvoirs publics ont décidé de la reprise des activités sportives, ces derniers ne peuvent en aucun cas interférer avec les fédérations sportives si ces dernières optent pour une non-reprise. A la FRMF, Faouzi Lekjâa joue toujours le jeu consistant à donner l’impression que des décisions d’en haut avaient été prises quitte à user de l’expression consacrée ‘’ sous la conduite sage et éclairée du Roi’’ pour anesthésier ceux qui ne sont pas d’accord avec lui. C’est le même scénario auquel on assiste lors des assemblées générales où le bilan moral et financier est présenté par le même quidam au point d’épuiser l’ordre du jour avec la lecture du télégramme d’allégeance au Roi !

Et le pompon, c’est quand F. Lekjâa assure que le ministère de la Jeunesse et des Sports va accompagner financièrement cette reprise footballistique. En fait, il n’a fait que confirmer ce que PERSPECTIVES MED a déjà publié en exclusivité suite à une discussion avec le ministre au parlement. Un soutien financier qui a été déploré par une députée du PAM, Fatima Taouss, pour ne pas la nommer. Cette députée a mis en garde hier le ministre, O. El ferdaouss, car la FRMF dispose de moyens démentiels pour subvenir à ses besoins. Mais le ministre a usé de pirouettes en disant que les subventions qui doivent être octroyées aux fédérations sportives ne verront aucune baisse. Une réponse qui corroborerait les propos de F. Lekjâa à propos du soutien financier du ministère du sport à la FRMF. Monsieur le ministre ignore-t-il que les fonds du Fonds National de Développement du Sport ne sont pas destinés au financement des championnats organisés par les fédérations sportives aux équipes nationales, à l’infrastructure et à la reconversion socioprofessionnelle des sportifs de haut niveau ? Ignore-y-il que F. Lekjâa est dans une situation de conflit d’intérêts quand il signe lui aussi, en sa qualité de directeur du budget du ministère des Finances, les décisions de l’affectation des subventions aux fédérations ? Ne doit-il pas consulter la Cour des Comptes qui n’a jamais épinglé la gouvernance des fédérations sportives ?

La décision de la reprise de tout ce qui reste des matches, tous championnats confondus, ressemble à ce ‘’on’’, pronom indéfini que l’on appelle, non sans ironie, un pronom imbécile ! Car F. Lekjâa se moque de tout le monde. En commençant par les ventriloques et les arlequins du Comité Directeur Fédéral.

Ci-joint le communiqué publié sur le site de la FRMF, dit reprise de l’activité footballistique.

A l’issue des récentes mesures de déconfinement annoncées par les autorités publiques et en concertation avec les autorités compétentes, il a été décidé ce qui suit :

Soumettre les membres des clubs du championnat national aux tests médicaux selon le protocole sanitaire en vigueur.

Reprendre les entrainements des clubs du championnat national D1 et D2 à partir du jeudi 25 juin en deux étapes :

Etape 1 : Entrainements individuels de cinq joueurs sur un demi-terrain pendant dix jours.

Etape 2 : Entrainements collectifs pendant vingt jours.

Respecter les mesures de prévention tout au long de cette période en sélectionnant des échantillons aléatoires pendant trois jours pour les tests COVID-19 selon le protocole sanitaire en vigueur.

Programmation des matchs en retard entre le 24 juillet et le 8 août 2020 sans public.

Statuer et approuver l’ensemble des résultats des matchs et reprise des journées restantes du championnat Pro (D1, D2) saison 2019-2020 durant la période allant du 12 août au 13 septembre 2020.

Affecter un cadre administratif de la FRMF à chaque club pour assurer le suivi et l’évaluation des mesures prises.

Démarrage des entrainements des clubs de la division Amateur, toutes catégories confondues, des Ligues régionales, clubs du championnat national minime, des clubs du football féminin, de futsal à partir du 15 juillet 2020 en respectant les mêmes mesures sanitaires et sportives prises en championnat national Pro. Les matchs de ces catégories reprendront le 15 août 2020.

Coup d’envoi de la saison 2020-2021 le 16 octobre 2020.

Mesures spéciales :

En application des recommandations du conseil de l’IFAB (International Football Association Board), organe chargé des lois du jeu, datées du 8 mai 2020, les clubs pourront effectuer cinq changements lors d’un seul match au lieu de trois autorisés précédemment, et ce dans le cadre de mesures provisoires prises pour atténuer l’impact des matchs sur les joueurs après cette pandémie.

Suspension du jeu au cours d’un match pendant trois minutes après trente minutes du début de chaque mi-temps pour permettre aux joueurs de s’hydrater.

Programme des matchs du championnat national Pro :

Vendredi : deux matchs.

Samedi : trois matchs.

Dimanche : trois matchs.

Mardi : deux matchs.

Mercredi : trois matchs.

Jeudi : trois matchs.

Horaires des matchs : 18h00, 20h00, 22h00.