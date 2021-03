Reprise confirmée de la consommation d’électricité en fin d’année 

Selon la note de conjoncture du ministère de l’Economie et des finances, la consommation au 4ème trimestre 2020 ressort en appréciation de +2,3% après une légère hausse de +1,1% au 3ème trimestre et un repli de -0,9% un an auparavant, limitant la baisse de toute l’année à -1,5% (vs. -4,9% au S1 2020 et +0,3% en 2019).

De son côté, la production locale d’électricité affiche un retrait de -2% au cours des trois derniers mois de l’année contre une hausse de +0,7% au 3ème trimestre et +2,6% sur une année.

A fin 2020, la production se contracte de -3,9% (vs. -7,4% au S1 et +16,9% à fin 2019). Le solde des échanges d’énergie avec l’Algérie et l’Espagne enregistre, quant à lui, une forte dégradation de -125% à fin 2020, imputable à une augmentation de +62,8% des volumes importés (contre un retrait de -85,9% en 2019) et une baisse de -57,1% des exportations (contre +312,7%). Dans ces conditions, l’énergie appelée nette recule de -1,2% à fin 2020 contre une hausse de +4,2% en 2019.