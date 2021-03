Reprise confirmée de l’activité industrielle en janvier

La production et les ventes auraient progressé et le taux d’utilisation des capacités (TUC) se serait établi à 72%, fait savoir BAM, notant que les commandes se seraient, en revanche, repliées avec des carnets qui se seraient situés à des niveaux inférieurs à la normale.

Par branche d’activité, la production aurait progressé, d’un mois à l’autre, dans la « chimie et parachimie » et dans la « mécanique et métallurgie » et serait restée quasiment stable dans l’« agro-alimentaire », dans le « textile et cuir » et dans l’ »électrique et électronique ».

S’agissant des ventes, leur hausse reflète celle des expéditions à l’étranger, alors que les ventes sur le marché local ont accusé une baisse. Par branche d’activité, elles auraient progressé dans la « chimie et parachimie » et dans la « mécanique et métallurgie », stagné dans l’ «électrique et électronique » et reculé dans l’ »agro-alimentaire » et dans le « textile et cuir ».

Pour les trois prochains mois, les industriels s’attendent à une amélioration de l’activité dans l’ensemble des branches à l’exception du textile et cuir où les entreprises tablent plutôt sur une stabilisation de l’activité, selon la même source, qui fait, en outre, ressortir que des niveaux d’incertitude se situant à 39% en ce qui concerne l’évolution future de la production et à 47% pour les ventes ont été déclarés par les industriels.