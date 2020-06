Reprise de la BOTOLA PRO: Un championnat dispendieux…

N’en déplaise aux adeptes du bavardage stérile et puéril, la reprise des championnats de football à l’arrêt depuis trois mois n’est pas uniquement d’ordre sanitaire mais aussi financier. Les chiffres que certains colporteurs d’intox et de ballons d’essai qui roulent pour la FRMF avancent sont pharaoniques.

Les partisans de la théorie économique des surenchères, prompts à se mobiliser pour soutirer l’argent public et organiser des compétitions sportives qui n’ont aucun intérêt commun, dit public ou général, restent rétifs à la logique sportive qui fait fureur ailleurs. Celle qui confirme que le sport compétitif doit être financé par le privé qui tire son épingle du jeu grâce au merchandising.

Et la reprise des championnats concerne uniquement la BOTOLA de la 1er Division Pro au moment où l’on envisage fort probablement à mettre un trait sur la saison sportive des autres divisions, y compris du football amateur.

On se retrouve dès lors face à une reprise qui n’a ni queue ni tête car le nombre de matches reportés est très important et nécessite une mise à jour qui doit durer au moins 45 jours. Le RCA de Casablanca doit jouer six matches retard et peut-être cinq du fait que la FRMF et sa ligue n’ont pas statué encore sur le match DHJ-RCA.

Pas si étonnant quand on sait que la FRMF et ladite ligue professionnelle sont gouvernées par des dirigeants de clubs qui sont dans une situation marquée au sceau du conflit d’intérêts.

Au Maroc, le football n’apporte rien à l’économie nationale. Un football qui se nourrit du financement public sans verser au Trésor public aucun centime. Le site transfermarkt a beau estimer des pertes avoisinant les 170 MDH pour le football marocain. Des pertes fictives car les dirigeants sont des bénévoles et aucun prélèvement des impôts sur les salaires, primes de matches et autres signatures des joueurs ou des entraîneurs, n’est à signaler. Au point que les contrats validés illégalement par la FRMF esquivent la contrainte des déclarations aux impôts !

Un championnat dispendieux qui génère la sinistrose, la violence dans et à l’extérieur des stades et qui ne joue pas le rôle de l’antichambre de la sélection nationale. A cause de la situation de rente et des dérives récurrentes, le football est devenu un fardeau pour l’Etat et pour les autres sports qui peinent à décoller !