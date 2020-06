Reprise des activités sportives: Un flou gouvernemental désarçonnant !

Même le ministre de l’Enseignement, Saïd Amzzazi, l’a relayé sur son post Facebook sans lire dans le ‘’devant de table’’ que c’est une version provisoire et non finale et sans prendre la peine de contacter son ami au gouvernement , le ministre des Sports. Surtout qu’il s’agit du porte-parole du gouvernement. Et le premier à être mis à l’indexe est indubitablement le directeur du sport.

N’en déplaise aux ‘’footeux’’ pour qui la reprise des activités sportives est liée uniquement aux compétitions de football, un sport gravement malade de sa gouvernance, nombreuses sont les fédérations de grands sports collectifs ou individuels qui sont concernés par la reprise des compétitions. Leurs dirigeants piaffent d’impatience et ne se sont pas rués vers le ministère pour demander l’aide. Pas comme le président de la FRMF qui a récemment exploité la présence à la Chambre des Conseillers du ministre des Sports pour lui parler de la FRMF, devenue une zone de ‘’non-droit’’ !

Contrairement à ce que prétend le Directeur du sport au ministère de la Jeunesse et des Sports dans le projet du guide pour la reprise des activités sportives, plusieurs fédérations sportives n’ont pas été approchées pour se concerter avec leurs dirigeants. Et il est révoltant de découvrir dans le projet du guide, du copier-coller du protocole sportif et sanitaire mis en place en France pour chaque sport en fonction de ses spécificités. En tout cas, le guide ne peut être conçu qu’en fonction de la stratégie de déconfinement qui sera adoptée par le Gouvernement.

Face à la situation de rente dans laquelle se trouve le sport marocain, la reprise des compétitions sportives a certes un coût. L’aheurtement de certaines fédérations sportives à terminer par tous les moyens leurs championnats est incompréhensible à telle enseigne que certaines crapules ont pris pour cancres ceux qui réclament de mettre un trait sur la saison sportive faussée à cause de la pandémie du Covid-19.

Pour le cas du football, spéculations et surenchères ont défrayé la chronique. Face à des ligues du football professionnel ou amateur voire du football féminin et du Futsal régies par des statuts incohérents et sans conventions approuvées par l’autorité gouvernementale chargée du sport, la décision du sort d’une saison sportive est du ressort de l’Assemblée Générale, organe suprême, et non du Comité Directeur Fédéral qui en vertu de l’article 16 est un organe exécutif.

Et à la FRMF, on veut coûte que coûte la reprise des championnats et le soutien financier public, notamment du ministère de la Jeunesse et des Sports.

Censé être financée par le privé ( Sponsors, Droits TV, billetterie), ladite BOTOLA PRO qui génère la sinistrose et la violence récurrente dans et hors les arènes sportives, ne peut être soutenue par le ministère de la Jeunesse et des Sports. Car la FRMF a déjà reçu un soutien financier de 140 MDH destinés aux clubs qui créent les sociétés sportives. A ce jour, les clubs n’ont reçu que 2 MDH au lieu de 7 MDH pour chaque club. Sans parler de 100 MDH pour organiser un match de gala à Laâyoune et le championnat d’Afrique de Futsal dans la même ville.

Le nouveau ministre, Outhman El ferdaouss, va -t-il puiser dans les mannes du Fonds National de Développement du Sport, destinées à soutenir le sport de Haut Niveau, l’infrastructure et la réinsertion des sportifs de haut niveau, pour financer l’événementiel des fédérations sportives ?

Comme le président de la FRMF est lui-même signataire des décisions des subventions accordées aux fédérations en sa qualité de directeur du budget au ministère des Finances, tous les maroquins chargés du sport qui ont précédé l’actuel ministre se sont pliés bon gré mal gré aux desiderata de Faouzi Lekjâa. Pis encore, sans reddition des comptes comme l’exige la Constitution et le code des juridictions financières, notamment l’article 87, voire de l’Assemblée Générale qui n’a jamais délibéré sur le budget prévisionnel.

Face à une situation qui tarde à se décanter et pour éviter le risque des rassemblements massifs, il appartient au gouvernement de contraindre le mouvement sportif à plier bagages et penser dès aujourd’hui au démarrage de la saison sportive prochaine. La santé des sportifs prime sur toutes les autres considérations, comme sur les alibis des uns et des autres.