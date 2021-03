Reprise du championnat national de basketball: L’envers du décor !

D’abord, les vrais dirigeants qui revendiquent des réformes structurelles n’ont pas lâché prise et persistent à courir les prétoires contre même le ministère cautionne le mal et joue l’avocat du diable. Au point de menacer le ministre par le recours au Tribunal des délits financiers si l’actuel président du Comité Directeur Fédéral illégal, accusé de dilapidation des deniers et de détournement de fonds, reçoit la subvention financière !

Avec des statuts controversés de par un tollé d’incohérences, le championnat a été démarré sans règlements généraux ni règlements de compétitions approuvés par une Assemblée Générale Extraordinaire. La responsabilité de ce manquement incombe au triste Comité Provisoire qui fait une fuite en avant sans achever le chantier juridique .

A l’arrêt depuis deux ans, le Comité Directeur Fédéral illégal qui est lui-aussi composé de présidents clubs a contraint les clubs à la reprise des championnats sans qu’ils aient le moindre soutien financier des sponsors public ou privé. Place à l’improvisation et au bricolage quand on sait que la majorité des clubs ont engagé des juniors et des espoirs pour éviter un forfait général. Certains ont puisé dans les clubs de troisième division au point que des matches de ladite division ‘’Excellence’’ se sont déroulés avec six huit joueurs. Le premier clash a été enregistré à Berkane. Le Club d’El Hajeb n’a pas fait le déplacement à Berkane pour croiser le fer avec la RSB. Le Club d’El Hajeb a beau invoquer le problème des tests PCR en demandant à la FRMBB un report que les dirigeants de la RSB ont refusé. Résultat : Forfait d’El Hajeb qui accède comme d’autres clubs à l’Excellence sur une décision illégale et unilatérale du président illégal de la FRMBB !

La première journée a vu aussi le report in extremis et arbitraire du matche IRT vs MAS, du WAC contre Tan Tan et du Club Luxus de Larache contre Midelt.

Après l’envahissement de la Fédération Royale Marocaine par les dirigeants de la dernière pluie, c’est autour de la division Excellence qui désormais ne porte que le nom.

Cela s’appelle en termes sociétaires le dépôt de bilan et le ministère le corrobore pour financer la sinistrose. Qui dit mieux ?