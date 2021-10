Reprise post-Covid 19: A Rome, le Maroc appelle à plus de solidarité

Intervenant à l’ouverture de la 49e session du Comité de la sécurité alimentaire (CSA), qui se tient du 11 au 14 octobre à Rome, Youssef Balla, ambassadeur du Maroc, a souligné que «la gestion de la phase post pandémie nécessite une action mondiale basée sur les principes de la solidarité humaine et du multilatéralisme pour une reprise rapide, notamment en matière de sécurité alimentaire et de nutrition».

La sécurité alimentaire, placée au cœur du modèle de développement du Royaume et de son action diplomatique, est considérée comme un intérêt stratégique prioritaire pour le pays, a-t-il dit, passant en revue les actions entreprises par le Maroc dans ce domaine aux niveau national et multilatéral.

Le diplomate marocain a appelé dans ce contexte à agir d’une manière solidaire à transformer cette crise en un élan pour atteindre les ODD d’ici 2030 et à s’appuyer sur l’expérience du CSA et de son groupe d’experts.

La pandémie a aggravé davantage la problématique de la sécurité alimentaire et la nutrition dans le continent africain, a averti l’ambassadeur, exhortant à faire preuve de davantage de solidarité et d’appuyer les pays en développement, notamment en Afrique, grâce à des mécanismes innovants pour soutenir les populations vulnérables.

Le CSA est la principale plate-forme de gouvernance de la sécurité alimentaire mondiale intergouvernementale inclusive permettant à toutes les parties prenantes de travailler ensemble pour assurer la sécurité alimentaire et la nutrition pour tous.

La 49e session du Comité de la sécurité alimentaire (CSA) est organisée sous le thème«État de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde 2021, ses implications au regard des politiques et le rôle du CSA, dans le contexte de la Covid19».