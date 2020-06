Reprise progressive des vols domestiques et de l’hébergement touristique

Le ministère du Tourisme, de l’artisanat, du transport aérien et de l’économie sociale a annoncé la reprise, à partir du 25 juin 2020 de l’activité d’hébergement touristique et des vols domestiques au pays à partir du jeudi prochain. Cette décision fait suite au communiqué conjoint des ministères de l’Intérieur, de la Santé, de l’Industrie, du commerce, de l’économie verte et numérique, relatif au passage à la 2ème phase du plan d’allègement du confinement sanitaire, a indiqué le ministère dans un communiqué, précisant que la reprise de l’activité de l’hébergement touristique sera limitée, dans un premier temps, en termes de capacité et conditionnée géographiquement en fonction de la zone d’exercice.

A cet effet, les établissements d’hébergement touristique (EHT) sont tenus de respecter les dispositions sanitaires permettant de garantir la sécurité sanitaire aussi bien des clients, du personnel et de tous les autres usagers desdits établissements, souligne la même source, ajoutant que ces dispositions concernent notamment la désinfection régulière de l’ensemble des départements de l’EHT, la limitation du nombre de clients pouvant accéder à l’EHT en même temps, l’instauration d’un vide sanitaire de 6h entre chaque réservation et la désinfection des bagages au moment du check-in et à la remise des clés par les clients lors du check-out.

Le ministère a en outre indiqué que les établissements d’hébergement touristique sont tenus de respecter une capacité maximale de 50% de la capacité d’hébergement et dans toutes les zones communes telles que les restaurants, hammams, salons de coiffure, salles de sport, boutiques et autres points accueillant du public. Le détail des mesures est disponible sur le recueil de recommandations de sécurité sanitaire liées au Covid-19 à destination des opérateurs touristiques marocains publié sur le site web du ministère www.mtataes.gov.ma – rubrique mesures de lutte contre le Covid 19.

Pour ce qui est de la reprise des vols domestiques, et pour garantir la sécurité des passagers, du personnel, ainsi que de tous les usagers du transport aérien, les compagnies aériennes nationales ainsi que l’Office National Des Aéroports ont mis en place une batterie de mesures sanitaires aux normes internationales telles le nettoyage et la désinfection stricts et réguliers, les contrôles de température systématiques, le port du masque sanitaire, a indiqué le ministère, notant que les déplacements entre les zones 1 et 2 sont soumis aux mêmes restrictions que pour les autres modes de transport, à savoir l’obligation de disposer d’une autorisation professionnelles (ordre de mission) ou d’une autorisation exceptionnelle délivrée par les autorités locales pour des raisons de force majeure.

A titre d’information, dès le 25 juin, plusieurs lignes redémarreront, telles Casablanca-Dakhla, Casablanca-Laayoune, Casablanca-Oujda, Casablanca-Agadir, Fès-Marrakech, Agadir-Tanger, Marrakech-Dakhla, a précisé la même source, ajoutant que toutes les informations concernant les vols programmés seront directement disponibles auprès des compagnies nationales. Enfin, le ministère du Tourisme, de l’artisanat, du transport aérien et de l’économie sociale annonce rester mobilisé pour soutenir les différents acteurs du secteur pour surmonter cette crise.

Les régions qui font rêver

De leur côté, et selon les résultats du grand sondage mené, du 15 mai au 15 juin 2020 par “Tourisma Post” et la Confédération Nationale du Tourisme (CNT), les régions “Dakhla Oued Eddahab”, “Tanger-Tétouan-El Houceima”, “Marrakech-Safi” et “Agadir-Souss Massa” sont celles qui font le plus rêver les Marocains parmi les 12 régions du Royaume. “C’est un résultat sans surprise pour une saison estivale, dans la mesure où, durant ces longs mois de confinement, les internautes ont rêvé d’évasions, de grands espaces et de grand large”, souligne Fouzi Zemrani, Vice-Président Général de la CNT cité par le communiqué.

Ce sondage, qui a enregistré plusieurs milliers de votes, est le quatrième organisé par Tourisma Post et la CNT. Au fil des ans, ce prix est devenu un véritable levier de promotion des régions pour le tourisme interne. La même source relève que quatre affiches, chacune pour l’une des régions retenues lors de cette édition, ont été élaborées par le designer Hicham Lahlou et seront mises à la disposition de ces régions afin qu’elles puissent les utiliser comme outil de promotion de leur destination.