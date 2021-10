Réseaux électriques : Hitachi ABB devient Hitachi Energy

Armée de son plan stratégique « Sustainability 2030″, Hitachi Energy entend répondre à l’urgence de la transition énergétique mondiale et a fixé des objectifs clairs dans les domaines suivants : Planète, Populations, Paix et Partenariats. Hitachi Energy s’est fixé des objectifs pour devenir neutre en carbone dans ses propres activités et prévoit d’atteindre la 1ère étape de 100 % d’électricité non fossile dans ses activités propres.

S’exprimant depuis le siège mondial de la société à Zurich, en Suisse, Claudio Facchin, PDG d’Hitachi Energy, a déclaré : « Chez Hitachi Energy, nous défendons l’urgence d’une transition vers une énergie propre, par l’innovation et la collaboration. Il existe de nombreuses voies vers un avenir neutre en carbone. Pour relever ce défi mondial, nous encourageons des équipes internationales, passionnées et animées d’un fort sentiment d’appartenance. » Il a poursuivi : « D’ici 2050, la demande mondiale en électricité aura presque doublé1 et deviendra le pilier de l’ensemble de la filière énergétique. Hitachi Energy a été à l’origine des technologies nécessaires à la construction d’un avenir énergétique durable pour tous, et nous nous engageons à continuer à repousser les limites de l’innovation. Pour tenir la promesse d’un avenir neutre en carbone, il faudra de la passion, de la confiance et de l’innovation – les bénéfices seront pour nos générations et celles à venir. Notre nouveau nom, Hitachi Energy, nous permettra d’avoir un impact réel auprès de nos clients, nos partenaires, nos collaborateurs, la société mais aussi une détermination renforcée».

Le système énergétique neutre en carbone sera extrêmement interconnecté et le HVDC*2, dont la firme a été la pionnière il y a plus de 60 ans, est l’un des catalyseurs clé permettant d’intégrer et échanger les énergies renouvelables entre les pays, les régions et les continents. En tant que leader dans ce domaine du HVDC*, Hitachi Energy est à l’origine d’un grand nombre de ces interconnexions, comme l’attribution récemment annoncée de l’interconnexion HVDC* Arabie Saoudite – Égypte (6 octobre 2021) – la toute première interconnexion à grande échelle au Moyen-Orient et en Afrique du Nord – et le début de l’exploitation du NorthSea Link (1er octobre 2021) – avec 720 kilomètres, le NSL est la plus longue interconnexion sous-marine au monde reliant la Norvège et le Royaume-Uni, permettant l’échange d’énergie renouvelable entre ces pays.

Outre les interconnexions et pour répondre au besoin croissant de flexibilité du système énergétique, Hitachi Energy soutient également les clients avec des solutions « gridedge » telles que les micro-réseaux et le stockage d’énergie. Un exemple récent observé à Cordova, en Alaska, montre comment la communauté a pu réduire sa dépendance aux combustibles fossiles, tout en gagnant en indépendance énergétique.

Hitachi Energy collabore avec ses clients et ses partenaires pour trouver des solutions globales qui permettront de relever le défi mondial d’un avenir neutre en carbone, inclusif et équitable. Plus tôt cette année, l’entreprise a lancé EconiQTM, son portefeuille éco-efficace qui offre une performance environnementale supérieure à celle des solutions conventionnelles. Les produits haute tension EconiQ permettent de réduire considérablement l’empreinte carbone tout au long du cycle de vie.

Par ailleurs, la société a lancé récemment une gamme de transformateurs pour installations flottantes offshore, conçus pour pallier les difficultés inhérentes aux environnements offshore. Ces produits permettront d’exploiter efficacement des volumes d’énergie éolienne beaucoup plus importants et de les intégrer dans le système énergétique mondial, contribuant ainsi directement à la transition vers un avenir énergétique durable.