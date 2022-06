Résine de Cannabis : Production forte et déstabilisatrice au Maroc, selon l’ONUDC

Le rapport annuel mondial sur les drogues, publié chaque 26 juin à l’occasion de la Journée internationale contre l’abus et le trafic de drogues, fait référence au Maroc à plusieurs reprises. Aux yeux des experts de l’Office, le Royaume figure à la 7e place en manière des quantités d’herbe de cannabis saisies par pays en 2020, derrière l’Inde, les États-Unis, le Brésil, la Colombie, l’Égypte et le Paraguay. Ainsi, assure-t-on, les saisies et d’autres données suggèrent que «la majeure partie du trafic de résine de cannabis se fait du Maroc vers l’Espagne et de l’Afghanistan vers d’autres pays d’Asie occidentale». Et de préciser que «l’Espagne est la principale porte d’entrée des marchés d’Europe occidentale et centrale. La résine de cannabis du Maroc est également destinée à d’autres pays d’Afrique du Nord».

L’ONUDC rappelle, dans ce sens, que «la région sahélienne de l’Afrique a été affectée par des conflits et sa volatilité a été exploitée par des trafiquants de drogue cherchant à éviter les contrôles stricts aux frontières entre le Maroc et l’Espagne et l’Algérie». «La principale drogue faisant l’objet d’un trafic est la résine de cannabis, principalement produite au Maroc pour les marchés de consommation en Europe et au Moyen-Orient et trafiquée le long des routes sahéliennes», ajoute-t-on. Pour le rapport, «il y a de plus en plus de preuves que la route du Sahel est utilisée pour le trafic de résine de cannabis», alors que «le Groupe d’experts du Conseil de sécurité sur le Mali signale plusieurs cas dans lesquels d’importants envois de résine de cannabis transitant du Maroc vers la Libye ont provoqué des affrontements meurtriers entre des groupes de la région, potentiellement constituant des violations du cessez-le-feu».

Le rapport évoque l’impact de cette culture sur l’environnement au Maroc. Ainsi, dans la région du Rif où est cultivée la majeure partie du cannabis du pays, «la culture illégale, de plus en plus intensive et souvent monoculture, a entraîné une pression environnementale accrue sur un système écologique déjà fragile sous la forme de déforestation, de pénurie d’eau et de perte de biodiversité, au cours des dernières décennies». «La culture intensive du cannabis dans le Rif a fait de la région le plus grand utilisateur d’engrais et de pesticides du secteur agricole au sens large du pays. Cependant, aucune recherche n’a été menée pour mesurer les effets en termes de pollution de l’eau», notent les experts du l’ONUDC. Ceux-ci reconnaissent aussi que la culture traditionnelle du cannabis a exercé «une pression accrue» sur les ressources en eau dans cette région.

Le rapport qui ne fournit pas de données sur les autres drogues évoque le trafic de cocaïne, en expliquant comment le royaume s’est transformé, considéré autrefois comme pays de transit, en marché de consommation. «Les données sur les saisies de plusieurs pays suggèrent que les cargaisons de cocaïne en transit par le Maroc vers l’Europe sont arrêtées sur leur chemin vers le Maroc ou par les autorités marocaines, ce qui explique pourquoi le pays est signalé comme destination plutôt que comme pays de transit, bien que le pays ne soit pas la destination finale prévue des cargaisons de cocaïne», explique-t-on.

D’ailleurs, pour la période 2015-2021, la Belgique a été le principal pays de destination en Europe pour la cocaïne saisie en Afrique, pour l’essentiel au Bénin et au Maroc.