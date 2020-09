Restrictions assouplies à Béni Mellal

Ainsi, les autorités locales de Béni Mellal ont décidé de prolonger à 20h00 les heures de fermeture des cafés et des commerces de proximité au lieu de 18h00, indique un communiqué de la préfecture de cette province parvenu à la MAP.

Les autorités locales ont également décidé d’ouvrir les salons de coiffure à la condition d’obtenir une attestation délivrée par les autorités locales après que les coiffeurs aient subi des tests prouvant qu’ils ne sont pas positifs au Covid-19.

Les mêmes autorités ont décidé d’augmenter le nombre de passagers dans un seul petit taxi à 3 personnes au lieu de 2 auparavant.

Par ailleurs, les hammams, les salles de jeux et les stades de proximité ont été maintenus fermés alors que les heures de fermeture des grandes surfaces restent inchangées (20h00) ainsi que celles des parcs et des espaces de loisirs et de détente (18h00).

Les heures de fermeture des marchés sont fixées à 14h00 précise le communiqué, détaillant que le nombre de passagers ne doit pas dépasser le nombre des sièges installés dans chaque bus de transport public.

Les autorités locales appellent les citoyens de la région de Béni Mellal-Khénifra au respect individuel et collectif des règles de prévention, particulièrement, l’hygiène, le port correct et permanent du masque, la distanciation physique en plus d’éviter les rassemblements et de ne sortir qu’en cas d’extrême nécessité.